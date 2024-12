Florin Răducioiu, optimist după tragerea la sorți. „Avem mari șanse să câștigăm grupa și să ne calificăm direct”

Echipa națională a României și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului Mondial 2026, iar tragerea la sorți a fost considerată favorabilă pentru „tricolori”.

România va evolua în Grupa H, alături de Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino.

„Grupă abordabilă, avem mari pretenții”

Florin Răducioiu, fost component al Generației de Aur, și-a exprimat încrederea în șansele României de a câștiga grupa și de a se califica direct la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Într-o intervenție pentru Antena 1, Răducioiu a subliniat avantajele oferite de această tragere la sorți, care a evitat „granzii Europei” din prima urnă.

„E perfect, îmi place, bravo! E o grupă abordabilă. Ce balauri am evitat! Franța, Spania, Italia – toate au rămas în alte grupe. În cazul ăsta, avem mari pretenții chiar să câștigăm grupa și să ne calificăm direct”, a declarat Răducioiu.

Austria este considerată principalul adversar al României în lupta pentru primul loc. Totuși, fostul internațional a atras atenția asupra pericolului reprezentat de echipele care nu au nimic de pierdut: „E o grupă periculoasă, dar mă aștept să ne batem cu Austria pentru locul 1. Trebuie să fim foarte atenți la echipele care joacă fără presiune. Bosnia, de exemplu, poate fi imprevizibilă, iar Cipru are momente bune.”

„E timpul să revenim pe scena mondială”

Florin Răducioiu a amintit și de importanța calificării pentru fotbalul românesc, dar și pentru milioanele de români din diaspora. „Echipa trebuie să fie conștientă de valoarea acumulată în ultimul an. Putem impune un joc ofensiv, să facem un pressing avansat. Avem toate șansele să revenim pe scena mondială. Mondialul este o experiență unică. Am participat la unul și nu pot explica în cuvinte ce am simțit”, a declarat fostul internațional.

România va debuta în campania de calificare în martie 2025, iar meciurile se vor desfășura până în noiembrie același an. Dacă își câștigă grupa, „tricolorii” vor obține calificarea directă, iar în cazul ocupării locului secund, vor avea șansa de a merge la baraj. După o pauză de 28 de ani, întreaga națiune speră la o revenire a României pe scena Campionatului Mondial.

