Florin Niță, decis pe final de carieră! „Am avut ceva din România, dar vreau să plec afară”

Fostul portar al naționalei rămâne liber de contract și își caută echipă în străinătate.

La 38 de ani, Florin Niță încă nu se gândește la retragere. Portarul desemnat „Fotbalistul român al anului” în 2021, rămas liber după despărțirea de Damac, vrea să continue în străinătate, chiar dacă a avut oferte din Superliga.

Deși s-a scris că Rapid și Dinamo l-ar fi dorit, Niță nu a ajuns la un acord cu niciuna dintre echipe. Ultimul său meci oficial datează din 26 mai, în eșecul cu 0-1 suferit de Damac în fața lui Al-Ittihad.

Florin Prunea: „E panteră!”

Fostul internațional Florin Prunea a dezvăluit discuțiile avute cu goalkeeper-ul: „M-am întâlnit cu Florin Niță. Se pregătește și își caută echipă. Mi-a zis: «Nea Florine, am avut ceva din România, dar totuși vreau să plec afară». M-am uitat și eu puțin la antrenamentul lui: e panteră!”, a spus acesta pentru iamsport.ro.

În cariera sa din România, Niță a câștigat două titluri de campion cu FCSB, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii. Performanțele din 2021, inclusiv cele de la Sparta Praga și naționala României, i-au adus titlul de „Fotbalistul român al anului” în ancheta Gazetei Sporturilor.

Rămas fără echipă, Niță a dispărut și din lotul naționalei, deși a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României la Euro 2024. Ultima sa apariție ca titular a fost în preliminariile CM 2026, în înfrângerea cu Bosnia (0-1). Ulterior, a devenit rezervă, iar la ultimele convocări nu a mai prins nici lotul lărgit al lui Mircea Lucescu.

