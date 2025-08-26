Florin Gardoș, avertisment pentru staff-ul FCSB: „Dacă nu se califică, Becali îi dă afară pe Charalambous și Pintilii”

Fostul fundaș al campioanei României crede că meciul cu Aberdeen poate fi decisiv pentru banca tehnică a roș-albaștrilor.

FCSB se pregătește de returul cu Aberdeen, programat joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în play-off-ul Europa League. După 2-2 în Scoția, roș-albaștrii au nevoie de o victorie pentru a accede în grupa unică a competiției, însă forma recentă nu le oferă multe motive de optimism.

Duminică, campioana României a pierdut acasă cu nou-promovata FC Argeș, scor 0-2, al treilea eșec consecutiv pe teren propriu. În Superliga, echipa se află pe locul 13, cu doar 5 puncte după primele 7 etape, la egalitate cu zona barajului.

Florin Gardoș: „Antrenorii nu sunt de vină, dar așa e fotbalul”

Fostul fundaș central Florin Gardoș, dublu campion al României cu FCSB în sezoanele 2012-2013 și 2013-2014, este convins că Gigi Becali va lua măsuri drastice dacă echipa nu va reuși calificarea joi seara:

„Eu cred că da. Cu toate că au fost performanțe bune și consider că vina nu e a lor, în niciun caz, asta e! La un moment dat, trebuia să faci ceva. De obicei, antrenorul e scos vinovat”, a declarat Gardoș, citat de sport.ro.

În ciuda problemelor din campionat, FCSB are șansa să repare startul de sezon printr-o calificare în grupele Europa League. În caz contrar, va continua aventura europeană în grupele Conference League, însă miza financiară și sportivă este incomparabil mai mică.

Partida cu Aberdeen se anunță crucială nu doar pentru parcursul internațional al echipei, ci și pentru viitorul băncii tehnice ocupate de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!