Florin Cernat revine în prim-plan! Fostul internațional a semnat cu FCSB ca director sportiv

După două săptămâni de negocieri, FCSB și FC Voluntari au ajuns la un acord.

FCSB are un nou director sportiv. Miercuri, 19 noiembrie, Florin Cernat (45 de ani) a semnat oficial cu campioana României, după ce clubul roș-albastru a ajuns la o înțelegere cu FC Voluntari pentru cedarea acestuia. Mutarea încheie o perioadă de aproximativ două săptămâni de discuții între părți.

Retras din activitatea de fotbalist în 2018, tot la Voluntari, Cernat a continuat în ultimii ani ca oficial al clubului ilfovean, fiind apreciat pentru munca depusă și pentru capacitatea sa de a identifica jucători cu potențial. La FCSB, fostul mijlocaș va prelua atribuțiile de director sportiv – funcție rămasă vacantă din 2019.

Transferul a fost facilitat de MM Stoica, nașul lui Florin Cernat, care a insistat pentru aducerea acestuia la echipa campioană. În locul lăsat liber la FC Voluntari, clubul îl va numi pe Igor Armaș, fostul căpitan al formației.

FCSB a confirmat numirea printr-un mesaj oficial:

„Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari. FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi!”

De-a lungul carierei, Cernat a jucat pentru Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari, fiind considerat unul dintre cei mai tehnici mijlocași români ai generației sale.

Ultimul director sportiv al FCSB a fost Narcis Răducan

FCSB nu a mai avut un director sportiv din 2019, când Narcis Răducan a ocupat această funcție timp de doar 80 de zile, în perioada august – noiembrie. Acesta a venit în club într-un moment în care MM Stoica decisese să ia o pauză. La despărțire, Răducan a transmis: „A fost o experiență specială, în perspectiva obținerii doctoratului, în managementul sportiv. Mulțumesc tuturor!”.

Lista directorilor sportivi numiți de Gigi Becali în ultimii 20 de ani îi include pe:

– Leo Strizu (iunie 2004 – iulie 2005)

– Narcis Răducan (octombrie 2010 – mai 2012)

– Daniel Stanciu (aprilie 2013 – iunie 2013)

– MM Stoica (aprilie 2016 – august 2019)

– Narcis Răducan (august 2019 – noiembrie 2019)

Ce presupune rolul

În mod teoretic, directorul sportiv este responsabil de partea sportivă a clubului, fiind principalul liant între conducere și echipă. Acesta supervizează activitatea antrenorilor, a jucătorilor, departamentul de scouting și academia, având un rol cheie în strategia sportivă a clubului.

Numirea lui Florin Cernat marchează revenirea FCSB la un model de organizare care a lipsit în ultimii ani, clubul mizând din nou pe un profil cu experiență în teren și în management.

