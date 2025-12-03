8.4 C
Fiul lui Arnold Schwarzenegger uimește lumea cu noua sa siluetă. Cum a pierdut Christopher 30 de kilograme

christopher schwarzenegger
Foto - Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Christopher Schwarzenegger

Christopher Schwarzenegger, fiul lui Arnold Schwarzenegger și Maria Shriver, a captat toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului Avatar: Fire and Ash de la Dolby Theatre din Hollywood, lunea trecută. La doar 28 de ani, Christopher a uimit fanii și paparazzii cu transformarea sa spectaculoasă, după ce a pierdut 30 de kilograme și și-a tonifiat considerabil musculatura.

Îmbrăcat elegant într-o jachetă maro de piele, cămașă neagră și pantaloni verzi, Christopher a purtat și o mustață, în timp ce își ținea mama în brațe, Maria Shriver, care la 70 de ani a arătat impecabil, ca întotdeauna.

Povestea transformării

Christopher a vorbit anterior despre călătoria sa de pierdere în greutate la Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy Summit din Los Angeles. El a povestit cum în 2019, în timp ce locuia în Australia, și-a dat seama că greutatea îi limita semnificativ activitățile cotidiene. „Voiam să fac skydiving, dar prietenii mei spuneau că nu am nicio șansă. Atunci am realizat că trebuie să schimb ceva”, a explicat el.

Tânărul a subliniat că procesul nu a fost unul rapid sau simplu. Încercările sale au început încă din liceu, cu servicii de livrare a meselor, care însă nu s-au dovedit eficiente. „În liceu mă simțeam ciudat când trebuia să aduc prânzuri speciale la școală. În viața de adult, a trebuit să încerc mai multe metode până am găsit ceea ce funcționa pentru mine”, a spus el.

Christopher a recunoscut că transformarea a fost un proces de încercări și erori. „Chiar și acum, când văd pozele înainte și după, nu simt că am ajuns la ‘după’. Nu cred că sunt complet acolo unde vreau să fiu”, a afirmat el, demonstrând că procesul de menținere a sănătății și a formei fizice este unul continuu.

Cu această apariție pe covorul roșu, Christopher Schwarzenegger nu doar că a arătat rezultatele vizibile ale eforturilor sale, ci și determinarea și disciplina din spatele unei transformări personale autentice.

