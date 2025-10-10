De către

Agenția de rating Fitch a tras un nou semnal de alarmă privind situația finanțelor publice ale României, arătând că revizuirea în creștere a deficitului bugetar pentru 2025 — la 8,4% din PIB — scoate în evidență provocările tot mai mari ale Guvernului în efortul de a stopa deteriorarea fiscală și de a implementa măsuri de consolidare sustenabile.

În raportul publicat vineri, analiștii Fitch avertizează că măsurile fiscale suplimentare ar putea fi greu de aplicat, din cauza oboselii sociale față de austeritate, a creșterii economice modeste și a incertitudinii politice persistente.

Potrivit rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul pentru acest an a fost revizuit la 8,4% din PIB, față de 7% cât se estimase în bugetul aprobat în februarie.

Cheltuieli în creștere și venituri sub așteptări

Fitch explică faptul că majorarea deficitului a fost influențată atât de venituri mai slabe, cât și de o creștere accentuată a cheltuielilor, în special în domeniile dobânzilor, asistenței sociale și sănătății.

Cheltuielile suplimentare se ridică la 27,8 miliarde lei (echivalentul a 1,6% din PIB-ul estimat de agenție).

În primele opt luni ale anului, deficitul a atins 86 miliarde lei (4,6% din PIB), un nivel aproape identic cu cel din perioada similară a anului trecut.

Rectificarea bugetară: ajustare minimă, probleme majore

„Rectificarea bugetară înseamnă că deficitul fiscal total al României, în termeni de numerar, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024 (deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale)”, arată analiza Fitch.

Analiștii subliniază că, în ciuda înghețării cheltuielilor anunțate în ianuarie și a pachetului fiscal introdus în iulie (cu un impact estimat de 1,1% din PIB), presiunile bugetare persistă.

„Acest lucru subliniază dificultăţile legate de presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă, care complică atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei publice pe termen mediu”, menționează raportul.

O veste bună: condiții mai favorabile pentru împrumuturi externe

În ciuda dezechilibrelor bugetare, Fitch notează o îmbunătățire a condițiilor de finanțare externă, pe fondul scăderii incertitudinii politice și al apetitului crescut al investitorilor pentru piețele emergente.

România a emis pe 2 octombrie euroobligațiuni în valoare de 4 miliarde de euro, cu un randament mediu de 6,1%, semn că încrederea investitorilor internaționali rămâne solidă.

„Menţinerea încrederii pieţelor rămâne importantă pentru finanţarea celor două deficite gemene ale României”, avertizează agenția de rating.

