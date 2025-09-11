Finlanda, surpriza uriașă de la EuroBasket 2025! Germania merge în semifinale după un duel spectaculos cu Slovenia

Luka Doncic a avut o evoluție fabuloasă, dar nu a fost suficient pentru a evita eliminarea.

Campionatul European de baschet masculin din 2025 oferă în continuare meciuri de gală și surprize răsunătoare. Finlanda a reușit să ajungă în premieră în semifinalele competiției, după ce a învins Georgia cu 93-79, la Riga. În aceeași zi, Germania, campioana mondială en-titre, s-a impus cu 99-91 în fața Sloveniei, în ciuda unui meci colosal făcut de Luka Doncic.

Finlanda scrie istorie la EuroBasket

Nordicii au dominat prima parte a confruntării cu Georgia și au intrat la pauză cu un avantaj de 17 puncte (57-40). Aruncările de la distanță au făcut diferența, iar Mikael Jantunen a fost omul decisiv, cu 19 puncte marcate. Starul NBA Lauri Markkanen (Utah Jazz) a contribuit și el cu 17 puncte și 6 recuperări.

Georgia, eliminatoarea Franței în optimi, a încercat să revină prin prestația lui Aleksandr Mamukelașvili (22 de puncte), dar eliminările lui Tornike Șenghelia și Goga Bitadze au tăiat elanul echipei. Finlanda a gestionat bine finalul și s-a calificat în semifinalele EuroBasket pentru prima dată în istorie.

Germania, revenire spectaculoasă contra Sloveniei

În ultimul sfert de finală, Slovenia a început mai bine și a condus cu 11 puncte la finalul primului sfert. Luka Doncic, starul lui Los Angeles Lakers, a fost din nou la înălțime, cu 39 de puncte, menținând media uriașă de 34 de puncte pe meci la turneul final.

Totuși, Germania a găsit resursele pentru a întoarce jocul. Dennis Schroeder (20 de puncte) și Franz Wagner (23 de puncte) au condus ofensiva, iar Tristan Da Silva a electrizat tribunele cu un coș spectaculos de la mijlocul terenului, în finalul sfertului trei. Pe ultima secvență, aruncările de la distanță ale nemților au făcut diferența, iar scorul final a fost 99-91.

Semifinale de foc la Riga

Cele două semifinale programate vineri se anunță de neratat:

Turcia – Grecia

Finlanda – Germania

Astfel, Finlanda continuă povestea de senzație, în timp ce Germania rămâne mare favorită la titlu, după un nou meci de mare intensitate.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!