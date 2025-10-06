Oferta este deschisă persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, iar titlurile sunt disponibile în format dematerializat, cu o valoare nominală de 1 leu

Ministerul Finanțelor lansează, luni, cea de-a zecea ediție din 2025 a Programului TEZAUR, oferind populației posibilitatea de a investi în titluri de stat cu randamente anuale atractive, între 6,95% și 7,85%, în funcție de maturitate. Fondurile strânse vor fi folosite pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Oferta este deschisă persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, iar titlurile sunt disponibile în format dematerializat, cu o valoare nominală de 1 leu. Perioada de subscriere se desfășoară între 6 octombrie și 7 noiembrie, în funcție de canalul de achiziție: online, la ghișeele Trezoreriei sau prin rețeaua Poștei Române, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Investițiile pot fi realizate:

– online, prin Ghișeul.ro (6 octombrie – 5 noiembrie) sau Spațiul Privat Virtual (6 octombrie – 6 noiembrie),

– direct, la sediile Trezoreriei Statului (până la 7 noiembrie),

– prin Poșta Română, până la 6 noiembrie în orașe și 5 noiembrie în localitățile rurale.

Dobânzile sunt scutite de impozit, iar câștigurile se achită anual, conform prospectului de emisiune. Titlurile pot fi transferate sau răscumpărate anticipat, iar investitorii au libertatea de a face mai multe subscrieri, în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile pot fi anulate în perioada de ofertare, printr-o cerere depusă la instituțiile intermediare.

De la începutul anului, Ministerul Finanțelor a extins canalele de achiziție, permițând cumpărarea titlurilor TEZAUR direct online, pentru utilizatorii Ghișeul.ro care dețin card de debit, simplificând procesul de investiție.

Pentru transferul sumelor înapoi în conturile personale, Ministerul pune la dispoziție un ghid online care explică utilizarea formularului electronic OPME și pașii necesari pentru finalizarea rapidă a operațiunii.

