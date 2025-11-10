Finanțele publice împrumută 1 miliard de lei de la bănci prin titluri de stat

De către

Ministerul Finanțelor a atras luni 1 miliard de lei de la bănci, prin două licitații cu titluri de stat, la dobânzi de 6,90% și 6,78% pe an, informează instituția.

Prima licitație a vizat redeschiderea unei emisiuni tip benchmark scadentă în octombrie 2033, unde Ministerul Finanțelor a împrumutat 500 milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,90%.

Suma adjudecată a fost egală cu valoarea emisiunii, iar ofertele necompetitive însumau 95 milioane lei.

La licitație au participat 7 dealeri primari, care au achiziționat titlurile atât pentru cont propriu, cât și pentru clienți persoane fizice și juridice.

Volumul total al cererii a ajuns la 973 milioane lei, dintre care băncile au oferit 878 milioane lei în nume propriu.

Emisiunea cu scadență în 2029

Cea de-a doua licitație a fost pentru o emisiune tip benchmark scadentă în aprilie 2029, prin care Ministerul a atras tot 500 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,78%.

Și aici au participat 7 dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,4 miliarde lei.

Din suma totală adjudecată, băncile au oferit 493 milioane lei în nume și cont propriu.

