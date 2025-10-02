Finanțele au atras 1,6 miliarde lei din piață: titluri de stat cu randamente peste 7%

De către

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 1,6 miliarde de lei, prin intermediul a două licitaţii de titluri de stat. Dobânzile acceptate au fost de 7,37% și, respectiv, 7,08% pe an.

În prima rundă, statul a vândut obligaţiuni în valoare nominală de 500 milioane lei. Au participat șapte dealeri primari, iar volumul total al cererii a atins 949 milioane lei, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Suma adjudecată a fost de 695 milioane lei, din care 640 milioane lei au provenit din ofertele băncilor în nume și cont propriu.

Ofertele necompetitive s-au ridicat la 55,1 milioane lei. Rata cuponului a fost de 7,65%, iar randamentul până la maturitate – 7,37% pe an.

A doua licitație: obligațiuni scadente în 2027

Cea de-a doua licitaţie a vizat obligaţiuni de stat scadente în 2027. Cererea totală a fost de 2 miliarde lei, iar valoarea adjudecată s-a ridicat la 920 milioane lei.

Șapte dealeri primari au participat la proces, iar băncile au oferit în nume și cont propriu 915 milioane lei. Ofertele necompetitive au reprezentat 5 milioane lei.

În acest caz, rata cuponului a fost de 6,40%, iar randamentul până la maturitate, aferent prețului mediu de adjudecare, a fost de 7,08%.

