Sprijinul financiar vizează accelerarea capacității firmelor românești de a produce soluții tehnologice competitive la nivel european, prin investiții în domenii de vârf, precum inteligența artificială, blockchain, robotică sau realitate augmentată

Companiile mici și mijlocii din domeniul tehnologiei au la dispoziție o nouă oportunitate majoră de finanțare nerambursabilă: până la 3 milioane de euro pentru proiecte de cercetare, dezvoltare și digitalizare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului aferent unui apel dedicat exclusiv sectorului IT, în cadrul Programului „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare” (PoCIDIF) 2021–2027, Acțiunea 2.1 – „Dezvoltarea de noi servicii, aplicații și produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate”, scrie startupcafe.ro.

Valoarea granturilor variază între 500.000 și 3 milioane de euro pentru proiecte axate pe dezvoltarea de produse inovatoare, respectiv până la 1,5 milioane de euro pentru aplicații. Sprijinul acordat poate acoperi între 40% și 80% din valoarea eligibilă a proiectului, în funcție de tipul activității (ajutor regional, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală).

Durata maximă a implementării este de 24 de luni, cu posibilitatea extinderii până la 31 decembrie 2029, iar apelul are acoperire națională. Bugetul total disponibil depășește 48 de milioane de euro.

Programul se adresează IMM-urilor cu coduri CAEN din sfera TIC, interesate să dezvolte tehnologii emergente. Se pot finanța activități de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, achiziții de echipamente IT de înaltă performanță, amenajarea de centre de date, investiții în software și platforme cloud, protecția proprietății intelectuale și instruirea personalului.

Activitățile de inovare și CDI trebuie să reprezinte cel puțin 80% din valoarea grantului solicitat, iar introducerea pe piață a rezultatelor este obligatorie. Sunt eligibile proiecte cu nivel de maturitate tehnologică între TRL 3 (Proof of Concept) și TRL 9 (produs final comercializat).

Granturile pot acoperi costuri cu echipamente hardware de ultimă generație (AI, HPC, IoT, robotică), software și licențe, salarii pentru personal de cercetare, consultanță, achiziția de brevete și know-how, precum și cheltuieli indirecte de până la 7%.

Nu sunt eligibile, printre altele: TVA recuperabil, dobânzi, achiziții second-hand, cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului sau după perioada de implementare, contribuții în natură ori diferențe de curs valutar.

