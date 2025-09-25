Final neașteptat la U Cluj! Răzvan Oaidă s-a despărțit de „studenți” după doar 7 meciuri

Fostul mijlocaș al FCSB și Rapid a ajuns la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor.

Răzvan Oaidă (27 de ani) nu mai este jucătorul Universității Cluj. Mijlocașul, care mai avea contract până în vara lui 2026, s-a despărțit oficial de club în urma unei decizii luate de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF, după ce cazul său a ajuns în fața forului.

Încă din luna iunie, era clar că fotbalistul nu mai intra în planurile lui Ioan Ovidiu Sabău, iar varianta unei plecări anticipate a fost luată în calcul. Printre posibilele destinații s-a aflat și UTA Arad, însă negocierile nu au dus la o reziliere amiabilă, astfel că disputa a ajuns la CNSL.

CNSL a respins pretențiile financiare ale jucătorului

În ședința din 24 septembrie 2025, forul a constatat încetarea raporturilor contractuale dintre Oaidă și Universitatea Cluj, dar nu i-a dat câștig de cauză în ceea ce privește pretențiile financiare. „Admite excepția lipsei de obiect a pretențiilor reclamantului, invocată de pârât, ca întemeiată. Respinge capătul de cerere având ca obiect pretenții din cererea inițială ca rămasă fără obiect.”, se arată în decizie.

Totodată, cererea completatoare a fotbalistului, prin care solicita sancționarea clubului, a fost respinsă, la fel și cererea reconvențională a Universității Cluj. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile.

Un traseu sinuos și o aventură scurtă la Cluj

Oaidă a fost format la juniorii UTA-ei, după care a evoluat în Anglia și Italia, revenind în România la FC Botoșani. În 2019 a fost transferat de FCSB, unde a jucat până în 2023, iar apoi a trecut la rivala Rapid. După un singur sezon în Giulești, a ajuns la Universitatea Cluj, în toamna lui 2024.

Pentru „studenți”, mijlocașul a bifat doar 7 apariții oficiale, fără goluri și pase decisive. În prezent, este cotat de Transfermarkt la 500.000 de euro și rămâne liber de contract.

