Final Four-ul Euroligii revine la Atena după 19 ani! „O decizie naturală. Suntem încântați”

Telekom Center Arena va găzdui cel mai important eveniment al baschetului european intercluburi în 2026.

După ediția exotică din 2025, găzduită la Abu Dhabi, conducerea EuroLeague Basketball a decis ca Final Four-ul din 2026 să revină în Europa. În urma votului 8-3, cu două abțineri, Atena a învins Belgradul și a primit dreptul de organizare.

Competiția se va desfășura în perioada 22-24 mai 2026, în Telekom Center Arena, fosta OAKA, modernizată recent de Dimitris Giannakopoulos, proprietarul Panathinaikos. Investițiile în sală au fost considerabile, iar drepturile de denumire au fost vândute companiei Telekom.

„Grecia rămâne o piață cheie”

Dejan Bodiroga, președintele EuroLeague Basketball, a explicat alegerea capitalei Greciei:

„Atena este un oraș cu o moștenire profundă în baschet și cu unii din cei mai pasionați fani din Europa. Suntem încântați să revenim în 2026 în Atena, un oraș care a găzduit câteva din cele mai de neuitat momente din istoria Euroligii.”

„Grecia rămâne o piață cheie pentru EuroLeague Basketball, cu două cluburi de top care se duelează anual, cu o comunitate de fani incredibil de devotată și cu o atractivitate puternică pentru turiștii din toată lumea. Aducerea Final Four-ului înapoi în Atena e o decizie naturală, una care, suntem siguri, va livra încă un eveniment spectaculos.”

Conform presei elene, Grecia a oferit circa 9 milioane de euro pentru a asigura găzduirea turneului.

Istoric și participare

Ultima oară când Atena a fost gazdă s-a întâmplat în 2007, când Panathinaikos cucerea al patrulea titlu european, după finala câștigată cu 93-91 contra lui CSKA Moscova. Grecia a mai găzduit Final Four-ul în 1993 (Pireu) și 2000 (Salonic).

Ediția 2025-2026 a Euroligii va reuni 20 de echipe, între care granzii Real Madrid, FC Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, dar și formații precum Dubai Basketball, Paris Basketball sau Hapoel Tel Aviv.

Lista completă a participantelor: Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia, Steaua Roșie Belgrad, Dubai Basketball, Olimpia Milano, FC Barcelona, Bayern Munchen, Fenerbahce, Hapoel Tel Aviv, ASVEL Villeurbane, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Paris Basketball, Partizan Belgrad, Real Madrid, Valencia, Virtus Bologna și Zalgiris Kaunas.

