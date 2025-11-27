5.5 C
Final dramatic la Kielce! Dinamo a condus în repriza a doua, dar a pierdut pe final în Liga Campionilor

Final dramatic la Kielce! Dinamo a condus în repriza a doua, dar a pierdut pe final în Liga Campionilor

Handbal
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
Meciul de handbal masculin disputat de CS Dinamo Bucuresti si One Veszprem HC, faza grupelor Machineseeker EHF Champions League, Sala Polivalenta "Ioan Kunst Ghermanescu" Bucuresti, 13 februarie 2025. Inquam Photos/Gyozo Baghiu

„Dulăii” au fost aproape de o victorie uriașă în Polonia, însă au cedat cu 32-34 după un meci spectaculos și echilibrat cu Industria Kielce.

După succesul din etapa precedentă cu Nantes, Dinamo București a mers în Polonia cu moral ridicat, hotărâtă să își joace șansa în fața lui Industria Kielce, una dintre cele mai puternice echipe din Liga Campionilor.

Deși au pierdut turul de la București (24-28), elevii lui Paulo Pereira au oferit o replică excelentă pe terenul polonezilor. Prima repriză a fost una nebună, cu un ritm foarte ridicat și puține momente de respiro. După ce au fost conduși la cinci goluri (14-9 în minutul 20), dinamoviștii au revenit spectaculos, grație inspirației lui Pereira, care i-a trimis în teren pe Cupara, Rosta și Pelayo. La pauză, tabela arăta 21-19 pentru Kielce.

Revenire curajoasă și final de foc

După reluare, Dinamo a profitat de erorile gazdelor și a întors soarta meciului. Cu goluri marcate de Nistor, Rosta, Vujovic și Valdez, campioana României a preluat conducerea pentru prima dată după minutul 2, ajungând chiar la 26-24.

Momentul de maximă tensiune a venit pe final: bucureștenii au condus până în minutul 49, dar Kielce a revenit în ultimele minute. Cupara a avut câteva parade importante, însă ultimele acțiuni au fost decisive — Vujovic și Rosta au ratat la 33-32, iar Nahi a închis tabela cu golul de 34-32 pentru gazde.

Marcatorii partidei

Kielce: A. Dujshebaev 5, Sicko 5, Jarosiewicz 5, D. Dujshebaev 4, Vlah 4, Moryto 3, Nahi 3, Monar 2, Maqueda 1, Rogulski 1, Karalek 1.
Dinamo: Vujovic 7, Rosta 6, Pelayo 5, Nistor 3, Langaro 3, Lumbroso 2, Akimenko 2, Negru 1, Dedu 1, Stanciuc 1, Valdez 1.

Deși învinsă, Dinamo a arătat din nou o prestație solidă și a confirmat forma bună din ultima perioadă. Următorul meci al „dulăilor” va fi tot în Liga Campionilor, pe 3 decembrie, acasă, contra lui Aalborg, înainte de pauza competițională cauzată de Campionatul European de handbal (15 ianuarie – 1 februarie 2026).

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
