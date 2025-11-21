Filipe Coelho, debut cu optimism! Noul antrenor al Universității Craiova, impresionat de lotul său: „Băieți senzaționali”

Portughezul debutează pe banca oltenilor în meciul cu FC Argeș și laudă atmosfera din vestiarul „alb-albaștrilor”.

Universitatea Craiova își începe un nou capitol sub comanda lui Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul portughez instalat oficial marți, 11 noiembrie, după plecarea lui Mirel Rădoi. Tehnicianul va debuta pe banca oltenilor în confruntarea cu FC Argeș, meci programat în cadrul etapei următoare din Superligă.

Filipe Coelho a avut la dispoziție o săptămână pentru a cunoaște jucătorii și stafful echipei, iar primele impresii sunt pozitive. În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei de la Pitești, antrenorul portughez a vorbit despre adaptarea sa rapidă la Craiova și despre atmosfera din cadrul lotului.

„Sunt niște băieți senzaționali!”

Noul tehnician al Universității a declarat că a fost primit excelent în Bănie și că a descoperit un grup unit și disciplinat, pregătit să răspundă cerințelor sale.

„A fost o săptămână bună, în care am avut contact cu jucătorii. Sunt foarte fericit pentru ceea ce am găsit aici, la această bază de pregătire. La echipă m-am integrat foarte bine. Sunt niște băieți senzaționali! Jucătorii lucrează foarte bine, trag din greu şi sunt foarte mulțumit”, a spus Filipe Coelho, vizibil entuziasmat de atmosfera din vestiar.

Antrenorul a explicat și că, deocamdată, nu a avut timp să exploreze orașul, fiind complet concentrat pe pregătirea debutului său oficial.

„Legat de oraş, pot spune că am avut foarte multă treabă şi nu am apucat să văd foarte multe lucruri din Craiova. Doar am ieşit la masă de câteva ori”, a completat portughezul.

Partida FC Argeș – Universitatea Craiova va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, dar și online, pe digisport.ro și în aplicația Digi Sport, meciul marcând prima ocazie pentru Coelho de a-și testa ideile tactice în Superligă.

Venirea portughezului marchează o nouă încercare a conducerii din Bănie de a readuce stabilitatea la nivelul băncii tehnice, într-un sezon în care oltenii își propun o clasare în zona superioară a clasamentului și o revenire în competițiile europene.

