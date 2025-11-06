FIFA lansează „Premiul pentru Pace”! Donald Trump ar putea fi primul laureat

Federația Mondială de Fotbal introduce o nouă distincție dedicată promovării păcii.

FIFA a anunțat oficial înființarea „Premiului FIFA pentru Pace”, o distincție care va fi acordată anual persoanelor sau organizațiilor ce au contribuit semnificativ la promovarea păcii și unității în lume. Prima ceremonie va avea loc pe 5 decembrie, la Washington, în cadrul tragerii la sorți a fazei grupelor Cupei Mondiale.

Federația mondială de fotbal a transmis, într-un comunicat de presă, că premiul va „recunoaște acțiuni excepționale pentru pace”, iar selecția câștigătorilor se va face „în numele fanilor fotbalului din întreaga lume”. Gestul reprezintă o inițiativă fără precedent pentru FIFA, instituție care, în mod tradițional, a evitat implicarea directă în chestiuni politice sau sociale.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a explicat rațiunea din spatele acestei decizii. „Într-o lume din ce în ce mai instabilă și divizată, este crucial să recunoaștem contribuția excepțională a celor care lucrează din greu pentru a pune capăt conflictelor și a uni oamenii într-un spirit de pace”, a declarat el.

O distincție cu posibile implicații politice

Anunțul a generat reacții diverse, mai ales în contextul speculațiilor că primul laureat al premiului ar putea fi președintele Statelor Unite, Donald Trump. Relațiile apropiate dintre liderul american și Gianni Infantino sunt bine cunoscute, iar contextul devine și mai complex după ce Trump a fost exclus luna trecută din cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

De asemenea, legăturile dintre familia Trump și FIFA s-au extins în ultimii ani. Fiica președintelui, Ivanka Trump, a fost numită în Consiliul de Administrație al unui proiect educațional de 100 de milioane de dolari, finanțat parțial din vânzarea de bilete pentru Cupa Mondială din 2026. Astfel, analiștii nu exclud posibilitatea ca Trump să fie primul câștigător al „Premiului FIFA pentru Pace”, un scenariu care ar provoca reacții ample în lumea sportului și a politicii.

În același timp, FIFA a reiterat că nu acceptă implicarea directă a politicului în fotbal, dar a precizat că „pacea și solidaritatea reprezintă valori universale” care depășesc granițele oricărei competiții sportive.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!