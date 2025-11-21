FIFA a luat decizia și internetul a explodat! Cristiano Ronaldo, OUT de pe posterul oficial al Cupei Mondiale

Superstarul Portugaliei a fost exclus din campania vizuală a FIFA, la scurt timp după eliminarea cu roșu din meciul cu Irlanda.

Controversa din jurul lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) a luat amploare în ultimele ore, după ce FIFA a publicat primul poster oficial de promovare al Cupei Mondiale 2026 fără imaginea starului portughez. Decizia forului internațional a stârnit reacții virale pe rețelele de socializare și a alimentat speculațiile privind o posibilă suspendare care l-ar putea împiedica să participe la turneul final.

Totul a început după meciul din preliminarii dintre Irlanda și Portugalia, pierdut surprinzător de lusitani cu 0-2. În acel duel, Cristiano Ronaldo a fost eliminat direct, în urma unui gest considerat nesportiv de arbitru. Suspendat automat pentru partida următoare, cu Armenia, în care Portugalia s-a impus categoric cu 9-1, Ronaldo a rămas acum în așteptarea verdictului final din partea comisiei FIFA.

Potrivit regulamentului, o sancțiune mai mare de două etape se extinde automat și asupra Cupei Mondiale, ceea ce ar putea însemna că legendarul atacant riscă să rateze debutul la ceea ce ar fi, cel mai probabil, ultimul său turneu major.

Absența de pe posterul FIFA a inflamat rețelele sociale

FIFA a lansat zilele trecute un afiș oficial pentru promovarea Cupei Mondiale 2026, în care apar zeci de staruri din fotbalul mondial — însă nu și Cristiano Ronaldo. Publicațiile britanice The Sun și Daily Mail au relatat că lipsa portughezului de pe materialul promoțional a fost remarcată imediat de fani, care au acuzat forul internațional de lipsă de respect față de unul dintre cei mai mari jucători din istorie.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au speculat că omisiunea nu este întâmplătoare. Mulți cred că FIFA anticipează o suspendare, motiv pentru care nu a dorit să includă imaginea lui Ronaldo în campanie. Alte voci au considerat gestul o formă de sancțiune simbolică după comportamentul din meciul cu Irlanda.

În urma reacțiilor în lanț și a comentariilor negative venite din toată lumea, FIFA ar fi decis să șteargă posterul de pe canalele oficiale, potrivit surselor citate de presa britanică.

Până în acest moment, forul internațional nu a emis niciun comunicat privind motivul absenței portughezului și nici nu a clarificat situația suspendării.

Cristiano Ronaldo, care a fost prezent la toate edițiile Cupei Mondiale din 2006 încoace, a devenit o constantă a campaniilor FIFA și a fost imaginea oficială a competiției în mai multe rânduri.

Fanii portughezi speră ca vedeta echipei Al Nassr să fie prezentă la turneul final din vara viitoare, în SUA, Mexic și Canada, însă verdictul oficial privind numărul etapelor de suspendare este așteptat abia luna viitoare.

