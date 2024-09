Femeie singură cu trei copii, ajutată de vecini să-și ridice o nouă casă. „Nu-mi vine să cred că a venit Moș Crăciun“

Mai mulți săteni dintr-un sat din Gorj au pus mână de la mână, alături de autorități, pentru a ridica o casă nouă unei mame singure cu trei copii.

Familia locuiește într-o casă veche, din bârne, cu un acoperiș degradat prin care plouă.

Femeia a fost părăsită de soț cu mai mulți ani în urmă și nu are banii necesari ca să ridice o nouă locuință.

Vecinii, dar și alți localnici, au fost impresionați de drama familiei, mai ales că femeia încearcă să aibă grijă așa cum trebuie de cei trei copii, care, în plus, au note bune la școală ei, astfel că au decis să-i dea o mână de ajutor.

Sufletul acțiunii de construcție a casei este Ioana Beznilă, asistent social Primăria comunei Slivilești. Aceasta știa de mai mult timp situația grea în care se află femeia: „Ajutăm familia pentru că face parte din comunitatea noastră. Am văzut că trăiesc într-o casă veche care nu este bună. Este o căsuță din chirpici, cu două camere și un hol. Casa este construită în anul 1965. Am vrut s-o renovăm, însă nu s-a putut. Acoperișul este distrus și plouă prin el se vede clar ploaie înăuntru. Avem donații făcute de oameni, de la o fundație, iar alți localnici contribuie cu forța de muncă. M-am implicat foarte mult pentru că sunt asistent social și nu sunt o persoană indiferentă la necazurile copiilor. Sunt copii foarte părinți și vreau să-i ajut. Una dintre fete este la liceu și învață bine“, ne-a explicat asistentul social de la Primăria Slivilești.

Își dorește ca noua locuință să fie gata până la începutul iernii

Ioana Beznilă își dorește ca noua locuință să fie gata până la începutul iernii: „Sper ca oamenii să înțeleagă că este nevoie ca cei mici să intre în iarnă într-o casă frumos aranjată. Nu am bani pentru țiglă, dar sper să-i găsesc săptămâna viitoare și în două săptămâni ridicăm casa. Peste două săptămâni rămân interioarele. Materiale de interior mai avem. Planul este să terminăm foarte repede. La ajutorul social avem oameni care se pricep și ne ajute”.

Potrivit asistentului social, casa va avea două camere, un hol, o bucătărie și o baie.

Vecinii s-au implicat și ei în ridicare noii locuințe. „Am venit și eu să ajut. Mă bucur că s-au implicat mulți oameni. Fiecare a dat cât a putut: 100 de lei sau chiar 1.000 de lei. Toți au vrut să ajute această familie. În această casă nu se mai putea locui. S-a dorit renovarea, dar nu s-a putut. Copiii muncesc alături de noi și ne ajută cum pot. Și fetița ne ajută cum poate“, a spus un localnic voluntar.

Familia va fi ajutată în continuare

Sorin Torop, asistent social la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, a spus că a luat legătura cu mai multe asociații pentru a ajuta în continuare familia: „DGASPC Gorj va încerca să le asigure partea de instalații sanitare și încălzirea locuinței. De asemenea, am încercat să aduc mai multe asociații care să se implice în ajutorarea familiei de la Slivilești. Le-am pus în legătură cu asistentul social de la Slivilești. De exemplu, asociația «Sf. Stelian» va asigura toate costurile pentru cheltuielile cu întreținerea, îmbrăcămintea, încălțămintea copiilor vor fi suportate prin Asociația «Sf. Stelian». O altă asociație va dona 10.000 de lei pentru ridicarea casei“.

Acesta a precizat că DGASPC Gorj va monitoriza în continuare situația familiei din comuna Slivilești.

„A venit Moș Crăciun mai devreme“

Ana Maria Dădălău, beneficiara noii case, spune că, pentru ea și copiii ei Moș Crăciun a venit mai repede: „Eram descurajată și nu știam încotro să apuc. Le mulțumesc tuturor. Nu-mi vine să cred că a venit Moș Crăciun mai devreme”.

Elena Bușan, fiica femeii, a precizat că ar a rămas fără cuvinte când a văzut ajutorul oferit de oameni: „Am rămas fără cuvinte când am auzit de la mama că vin cei din sat și de la primărie să ne ajute. Este ceva care m-a impresionat și le mulțumesc tuturor”.

Primarul localității Slivilești, Sorin Bucurescu, spune că a aflat de situația grea în care se află familia atunci când a mers să facă o sobă: „Am fost în urmă cu câteva săptămâni să le facem o sobă pentru că se apropie sezonul rece și când an văzut că pică tavanul pe ei am luat decizia să ridicăm o căsuță, cu ajutorul oamenilor de bine“.

Primarul Sorin Bucurescu a mai spus că lucrările vor fi încheiate până la venirea frigului: „Lucrările se desfășoară într-un ritm foarte bun. Avem un buldo excavator la primărie cu care s-au făcut o serie de lucrări. Avem nevoie în continuare de sprijin de la oameni“

Cei care vor să întindă o mână de ajutor pot lua legătura cu autoritățile locale din comuna Slivilești.