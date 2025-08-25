Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) avertizează că măsurile fiscale anunțate de Guvern vor avea consecințe grave asupra sectorului construcțiilor din România.

Reprezentanții constructorilor spun că aceste măsuri vor afecta în mod serios capacitatea companiilor de a livra la timp proiectele de investiții din sectorul public, inclusiv cele finanțate din PNRR și fonduri europene.

Conform federației, măsurile propuse pentru echilibrarea bugetului riscă să împiedice atingerea pragului de 7,7% pondere a construcțiilor în PIB în 2025, precum și creșterea cauzată de sector, estimată la 3,7%.

Posibilitatea de atingere a pragului de 7,7% pondere a construcțiilor în PIB în 2025 este în pericol

„FPSC este foarte preocupată pentru a găsi soluții de supraviețuire și a salva de la concordat, insolvență sau chiar faliment, cel puțin o parte dintre firmele implicate în contracte publice, care contribuie la bugetul de stat și angajează forță de muncă”, se arată într-un mesaj transmis Parlamentului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Transporturilor și Ministerului Dezvoltării.

Pentru a evita oprirea bruscă a activităților, patronatele propun prioritizarea proiectelor în funcție de stadiul fizic, posibilitatea de finanțare, numărul de contracte și valoarea acestora pentru fiecare firmă.

Soluții pentru salvarea firmelor din domeniu și prevenirea falimentelor

În plus, se propune ca lucrările deja executate și nefacturate să poată fi facturate și plătite înainte de intrarea în vigoare a suspendării contractelor, în termen de 60 de zile.

De asemenea, Federația solicită măsuri legate de garanțiile în proiectele publice și propune eliminarea impozitului de 1% pentru companiile cu cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro, precum și stabilirea unor criterii clare de aplicare.

Patronatele din construcții mai avertizează că, fără o abordare atentă, probabilitatea apariției unei recesiuni economice în sector devine din ce în ce mai reală, mai ales că, în primul trimestru, conform INS, creșterea PIB de 0,3% s-a datorat, în mare parte, sectorului construcțiilor, care a crescut cu 9,9%.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.