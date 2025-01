FCSB, sfătuită să nu schimbe sistemul înaintea meciului cu Manchester United!

Tony da Silva consideră că roș-albaștrii trebuie să rămână la formula de joc obișnuită, având în vedere eficiența lor din fazele fixe și problemele defensive ale englezilor.

FCSB va înfrunta Manchester United joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională, în ultima etapă a fazei ligii din Europa League. Meciul este unul crucial pentru ambele echipe, care se află în lupta pentru accederea în top 8, ceea ce le-ar oferi calificarea directă în optimile competiției. Înaintea partidei, FCSB se află pe locul 8, cu 14 puncte, în timp ce englezii ocupă locul 4, cu 15 puncte.

FCSB vs Manchester United: un duel decisiv pentru optimi

Înaintea meciului, Tony da Silva, fost jucător și antrenor, a analizat șansele echipei românești și a transmis că FCSB nu ar trebui să schimbe sistemul de joc, chiar dacă s-a vehiculat această posibilitate.

„Ar fi o greșeală să schimbe sistemul acum. FCSB are mulți jucători accidentați. Nu trebuie să modifice nimic, pentru că deja s-a dovedit că poate fi periculoasă pe fazele fixe, unde a marcat de trei ori în ultima partidă europeană”, a spus Tony da Silva pentru Digi Sport.

De asemenea, acesta a subliniat că Manchester United are probleme în momentele de recuperare a mingii, iar FCSB poate profita de acest aspect:

„United pierde ușor posesia, iar FCSB va avea șanse în aceste momente. Fazele fixe sunt extrem de importante și ar trebui să rămână un element-cheie în jocul echipei.”

FCSB nu are nimic de pierdut împotriva lui Manchester United

Pe lângă analiza tehnico-tactică, Tony da Silva a vorbit și despre situația echipei lui Ruben Amorim, care se confruntă cu probleme de lot și un program extrem de aglomerat.

„United joacă din trei în trei zile și are multe accidentări. Amorim este ușor deranjat de acest lucru, pentru că nu are un lot foarte mare și nu are timp să lucreze prea mult cu jucătorii la antrenamente. Din punctul meu de vedere, United nu este o echipă echilibrată, iar Ruben a cerut deja transferul a nouă jucători”, a adăugat fostul mijlocaș al lui CFR Cluj.

În ceea ce privește FCSB, acesta crede că echipa românească va intra pe teren fără presiune, ceea ce poate fi un avantaj:

„FCSB nu mai are nimic de pierdut. Joacă acasă, cu un stadion plin, și poate pune mari probleme unei echipe care nu trece printr-un moment foarte bun.”

Meciul FCSB – Manchester United va fi transmis live pe Eurosport.ro și în format live text pe Eurosport și alte platforme de specialitate.

Programul FCSB în faza ligii Europa League

FCSB – RFS 4-1

4-1 PAOK – FCSB 0-1

0-1 Rangers – FCSB 4-0

4-0 FCSB – Midtjylland 2-0

2-0 FCSB – Olympiakos 0-0

0-0 Hoffenheim – FCSB 0-0

0-0 Qarabag – FCSB 2-3

2-3 FCSB – Manchester United (30 ianuarie, ora 22:00)

