FCSB pregătește o nouă campanie de transferuri! MM Stoica pleacă în Portugalia după un fundaș și doi mijlocași

Gigi Becali a anunțat schimbări importante în lotul campioanei României pentru iarnă.

După înfrângerea cu 1-2 în fața celor de la Bologna, în grupele Conference League, Gigi Becali a transmis că FCSB va trece prin modificări importante în perioada de iarnă. Patronul roș-albaștrilor s-a arătat nemulțumit de randamentul liniei de mijloc și a anunțat public că MM Stoica va pleca în Portugalia pentru a aduce trei noi jucători: un fundaș central și doi mijlocași.

„Ce să fac? Aștept iarna, să fac transferuri. MM are sarcina să găsească jucători, pleacă în Portugalia câteva zile să găsească fundaș central și doi mijlocași”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.

Latifundiarul din Pipera a explicat că actuala formulă de mijloc nu mai oferă garanții și că mai mulți fotbaliști vor fi înlocuiți. Printre cei vizați se află Adrian Șut și Baba Alhassan, care nu l-au convins prin evoluțiile recente, dar și Malcom Edjouma, aflat la final de contract.

„Șut e jupân doar la vorbe! De la iarnă va sta pe bancă”

Becali a fost extrem de tranșant la adresa mijlocașului Adrian Șut, unul dintre titularii constanți din acest sezon:

„Șut, știi tu să bați lovitură liberă? El s-a dus și a luat mingea. El e jupân. Să vezi ce jupân e de la iarnă, de când nu va mai prinde echipa și va sta pe bancă! Nu poți să joci cu Șut așa, că pierzi toate meciurile! Doar greșeli.”

FCSB are în acest moment patru mijlocași centrali în lot: Șut, Lixandru, Alhassan și Edjouma. Ultimul va pleca în iarnă, odată cu expirarea contractului. În plus, Becali a lăsat de înțeles că vrea să aducă fotbaliști cu experiență internațională, capabili să ridice nivelul echipei și să asigure stabilitate la mijlocul terenului.

În defensivă, FCSB se confruntă cu un nou val de probleme medicale. Mihai Popescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și nu va mai juca în acest sezon, în timp ce Johan Dawa este așteptat abia spre finalul anului. În aceste condiții, echipa se bazează în prezent pe Ngezana, Daniel Graovac și Vlad Chiricheș, însă Becali insistă pentru un nou fundaș central cu experiență.

FCSB schimbă strategia de transferuri

După mai multe sezoane în care clubul a preferat să aducă jucători din Superliga, patronul campioanei pare hotărât să schimbe direcția. Mihai Stoica va pleca în Portugalia pentru a căuta soluții externe, un semnal clar că FCSB vrea să își lărgească aria de selecție.

În ultimii ani, singurele transferuri din afara României care s-au impus în primul „11” au fost Bogdan Planic, Joonas Tamm și Siyabonga Ngezana, ultimul fiind adus în 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro.

