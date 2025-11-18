FCSB nu e singura pe urmele lui Emerllahu! Varga își fixează strategia și amână orice negociere

Mijlocașul lui CFR Cluj este urmărit și de cluburi din Germania și Ucraina, însă ardelenii nu iau decizii înainte de mercato.

Lindon Emerllahu, mijlocașul de 22 de ani al celor de la CFR Cluj, continuă să fie unul dintre cei mai doriți jucători din Superligă. Dacă FCSB îl vede ca pe o prioritate pentru întărirea liniei mediene, fotbalistul kosovar a intrat și în vizorul unor cluburi din Germania și Ucraina, conform surselor apropiate jucătorului.

FCSB a fost foarte aproape să îl transfere pe Emerllahu în această vară, într-un pachet comun cu Louis Munteanu, pentru 4,5 milioane de euro. Mutarea a picat din cauza salariului cerut de atacantul naționalei, 60.000 de euro pe lună. Mihai Stoica nu a ascuns faptul că îl apreciază enorm pe mijlocaș: „Foarte sincer, pe Emerllahu mi l-aș fi dorit. E un jucător care îmi place, un profil pe care noi nu-l avem. Care ne-ar putea completa”, declara el pentru Fanatik.

Varga, precaut: nicio negociere înainte de iarnă

Interesul extern complică planurile bucureștenilor. Surse autorizate susțin că mai multe cluburi din Germania și Ucraina îl monitorizează atent pe Emerllahu. În acest context, patronul Ioan Varga a decis să nu intre în discuții până la deschiderea perioadei de transferuri. Mai mult, finanțatorul ardelenilor consideră că mijlocașul kosovar este esențial în echipă și nu ia în calcul un transfer decât în cazul unei oferte de nerefuzat.

Emerllahu a ajuns la CFR acum un an, după ce Varga a plătit 700.000 de euro către Ballkani. S-a impus rapid ca titular, devenind unul dintre jucătorii de bază ai echipei. În acest sezon a bifat 19 meciuri, înscriind de patru ori și oferind două assisturi. Pentru naționala Kosovo are 12 selecții și un gol, iar transfermarkt.com îl cotează la 1,3 milioane de euro. În 2024 a fost desemnat cel mai bun jucător din Kosovo.

Despre el, Gigi Becali spunea recent: „Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun”.

FCSB pregătește deja mutările de iarnă

Campioana României vrea să aducă cel puțin trei jucători în mercato-ul de iarnă. Mihai Stoica a anunțat că își dorește un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga, în timp ce Gigi Becali insistă pentru cinci transferuri.

„Gigi Becali cred că vrea 5 jucători, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Suntem în discuții. Am făcut și oferte, dar pretențiile sunt mari”, a explicat oficialul FCSB.

Rămâne de văzut dacă Emerllahu va rămâne o țintă viabilă pentru FCSB sau dacă interesul venind din străinătate va transforma mijlocașul într-o piesă greu de scos din Gruia în această iarnă.

