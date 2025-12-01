FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Derby-ul cu Dinamo va fi ultimul meci al fundașului în 2025

Titularul sud-african pleacă la Cupa Africii și ratează finalul de an pentru roș-albaștri

FCSB va trebui să se descurce fără unul dintre cei mai constanți jucători ai sezonului. Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025, turneu care se va desfășura între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026.

Astfel, derby-ul cu Dinamo, programat pe 6 decembrie, va fi ultimul meci al fundașului pentru FCSB în acest an. Sud-africanul va pleca apoi în cantonament pentru a se alătura selecționatei pregătite de Hugo Broos.

Ce meciuri va rata Ngezana

Până la plecarea sa, Ngezana va fi disponibil pentru partida cu UTA, din Cupa României Betano (3 decembrie), dar va lipsi în ultimele trei confruntări ale anului:

Feyenoord – în Europa League

– în Europa League Unirea Slobozia – în Superliga

– în Superliga Rapid – în Superliga

Africa de Sud va debuta la Cupa Africii pe 22 decembrie, contra Angolei, urmând să joace apoi cu Egipt (26 decembrie) și Zimbabwe, în ultima etapă a grupelor.

„De luni vom începe pregătirile pentru Cupa Africii, iar de miercuri vreau să am tot grupul complet. Pe 16 sau 17 decembrie sperăm să jucăm un amical de pregătire”, a declarat Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud.

Becali, deranjat de absența sa cu Farul

Deși a fost unul dintre pilonii apărării în acest sezon, Ngezana nu a fost inclus în lot pentru victoria cu Farul Constanța (2-1), acuzând oboseală.

„Ngezana a zis că simte oboseală. Ce precauție? N-aveam fundași centrali, n-aveam cu cine să jucăm! Normal că m-a deranjat, dar acum nu mă mai deranjează, că am câștigat. I-am spus lui MM să găsească doi fundași centrali”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB.

Fără Ngezana, FCSB a fost nevoită să-l folosească pe Mihai Lixandru, mijlocaș la bază, pe postul de stoper.

Convocarea la Cupa Africii confirmă forma excelentă a fundașului sud-african, dar complică planurile echipei roș-albastre în finalul de an, într-o perioadă decisivă pentru Superligă și Europa League.

