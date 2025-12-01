6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbalFCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Derby-ul cu Dinamo va fi ultimul...

FCSB îl pierde pe Siyabonga Ngezana! Derby-ul cu Dinamo va fi ultimul meci al fundașului în 2025

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
Fotbalist jucând în echipament roșu
Siyabonga Ngezana in action during the Romania Liga 1, Round 15 game between FC FCSB and Rapid Bucharest on Arena Nationala Stadium, in Bucharest, Romania, 05 November 2023. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images)

Titularul sud-african pleacă la Cupa Africii și ratează finalul de an pentru roș-albaștri

FCSB va trebui să se descurce fără unul dintre cei mai constanți jucători ai sezonului. Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni 2025, turneu care se va desfășura între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026.

Astfel, derby-ul cu Dinamo, programat pe 6 decembrie, va fi ultimul meci al fundașului pentru FCSB în acest an. Sud-africanul va pleca apoi în cantonament pentru a se alătura selecționatei pregătite de Hugo Broos.

Ce meciuri va rata Ngezana

Până la plecarea sa, Ngezana va fi disponibil pentru partida cu UTA, din Cupa României Betano (3 decembrie), dar va lipsi în ultimele trei confruntări ale anului:

  • Feyenoord – în Europa League
  • Unirea Slobozia – în Superliga
  • Rapid – în Superliga

Africa de Sud va debuta la Cupa Africii pe 22 decembrie, contra Angolei, urmând să joace apoi cu Egipt (26 decembrie) și Zimbabwe, în ultima etapă a grupelor.

„De luni vom începe pregătirile pentru Cupa Africii, iar de miercuri vreau să am tot grupul complet. Pe 16 sau 17 decembrie sperăm să jucăm un amical de pregătire”, a declarat Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud.

Becali, deranjat de absența sa cu Farul

Deși a fost unul dintre pilonii apărării în acest sezon, Ngezana nu a fost inclus în lot pentru victoria cu Farul Constanța (2-1), acuzând oboseală.

„Ngezana a zis că simte oboseală. Ce precauție? N-aveam fundași centrali, n-aveam cu cine să jucăm! Normal că m-a deranjat, dar acum nu mă mai deranjează, că am câștigat. I-am spus lui MM să găsească doi fundași centrali”, a spus Gigi Becali, patronul FCSB.

Fără Ngezana, FCSB a fost nevoită să-l folosească pe Mihai Lixandru, mijlocaș la bază, pe postul de stoper.

Convocarea la Cupa Africii confirmă forma excelentă a fundașului sud-african, dar complică planurile echipei roș-albastre în finalul de an, într-o perioadă decisivă pentru Superligă și Europa League.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Alba Iulia se pregătește de sărbătoare: program extins și mii de vizitatori așteptați de Ziua Națională

Administratie Dana Macsim - 0
Orașul care a găzduit momentul decisiv din 1918 oferă și în acest an manifestări culturale și expoziții, paradă militară și spectacole în aer liberAutoritățile...

România, între contracție și relansare: taxele cresc, dar economia accelerează surprinzător

Economie Dana Macsim - 0
Guvernul a fost nevoit în acest an să recurgă la majorări de taxe pentru a reduce dezechilibrele bugetare acumulate în perioada premergătoare alegerilorÎn paralel...

Mesaje internaționale pentru România, de 1 Decembrie: Liderii lumii transmit felicitări și reafirmă parteneriate strategice

Politică Narcis Rosioru - 0
De Ziua Națională a României, Statele Unite au transmis un mesaj de sprijin pentru relațiile bilaterale, subliniind rolul României ca aliat NATO și partener...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.