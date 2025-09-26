FCSB, câștig uriaș după victoria din Olanda! Banii primiți de la UEFA în acest sezon

Campioana României a ajuns la peste 7,4 milioane de euro după succesul cu Go Ahead Eagles.

FCSB a început perfect parcursul din grupa unică a Europa League, câștigând în deplasarea de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. Pe lângă cele trei puncte acumulate, roș-albaștrii au bifat și un câștig financiar consistent: 450.000 de euro, bonus oferit de UEFA pentru fiecare victorie în grupă.

Astfel, totalul încasat de campioana României în actuala stagiune europeană a urcat la 7.410.000 de euro, sumă provenită exclusiv din premiile UEFA, fără a include veniturile din bilete.

Cum s-a ajuns la 7,4 milioane de euro

– 4.310.000 € pentru calificarea în grupa unică de Europa League

– 500.000 € din victoriile obținute în preliminariile Champions League și Europa League

– 870.000 € din market pool

– 1.280.000 € datorită coeficientului UEFA al clubului

– 450.000 € pentru victoria cu Go Ahead Eagles

În total: 7.410.000 €

Premiile puse în joc în Europa League

Victorie în grupă: 450.000 €

Egal în grupă: 150.000 €

Calificare în optimi (locurile 1-8): 2.350.000 €

Calificare în optimi (locurile 9-16): 2.350.000 €

Calificare în optimi (locurile 17-24): 2.050.000 €

Calificare în sferturi: 2.500.000 €

Calificare în semifinale: 4.200.000 €

Calificare în finală: 7.000.000 €

Câștigarea trofeului: 13.000.000 €

Sezonul trecut, FCSB a încasat 20 de milioane

În ediția precedentă, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, fiind eliminată de Lyon. Până atunci, campioana României reușise să învingă PAOK în 16-imi și să adune 20 de milioane de euro, incluzând aici și cei aproximativ 7 milioane din biletele vândute la meciurile europene.

Un parcurs similar în actualul sezon ar putea aduce din nou un câștig apropiat de această sumă.

