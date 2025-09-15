FCSB, blocată în criză! Lixandru nu își explică situația: „La antrenamente arătăm foarte bine, la meci nu mai avem aceeași față”

Mijlocașul de 24 de ani recunoaște că moralul echipei este la pământ după startul ratat de sezon.

FCSB a obținut doar un rezultat de egalitate pe terenul lui Csikszereda, scor 1-1, iar campioana României are un parcurs dezastruos: doar 7 puncte după primele 9 etape de campionat. În vestiarul roș-albaștrilor domnește confuzia, iar Mihai Lixandru a vorbit deschis despre problemele echipei.

Lixandru: „Nu știu cauza. La antrenamente arătăm foarte bine”

Mijlocașul de 24 de ani a mărturisit că nu înțelege motivul pentru care FCSB nu reușește să transpună munca din timpul săptămânii și în meciurile oficiale:

„Din păcate, nu ne a ieșit, trebuie să găsim putere să merem mai departe, să arătăm mai bine. Suntem și la cald, sunt foarte multe lucruri care nu merg, nu știu cauza. La antrenamente arătăm foarte bine, nu știu ce se întâmplă, la meci nu mai avem aceeași față”, a declarat Lixandru pentru Prima Sport.

Fotbalistul a subliniat nevoia de constanță și a recunoscut că echipa a avut prea multe prestații slabe în acest sezon:

„Trebuie constanță, asta e cel mai greu, așa îți arăți adevărata valoare. Am avut meciuri bune, dar foarte multe proaste. Cu puțin noroc era un meci prost terminat cu o victorie. Nu arătăm bine, iar fotbalul nu te iartă”.

„E o imagine grea când ne uităm pe clasament”

Lixandru a admis că poziția din clasament este rușinoasă pentru o echipă care a câștigat titlul în sezonul trecut:

„E o imagine grea când ne uităm pe clasament, dar trebuie să fim bărbați, noi am adus-o aici, tot noi trebuie să o scoatem. Nu știu ce trebuie reglat, nu pot să spun eu, sunt foarte multe lucruri care nu merg”, a punctat el.

Mijlocașul a concluzionat că doar o serie de victorii consecutive poate schimba moralul echipei:

„Avem nevoie de câteva victorii consecutive ca să se schimbe moralul și poate norocul echipei. Muncim, avem aceeași foame, din păcate nu ne iese”, a adăugat Lixandru.

Fotbalistul a apărut în fața reporterilor cu o pungă de gheață pe piciorul drept, explicând că suferă de o contuzie: „Am primit o lovitură, asta e viața de fotbalist”, a spus el.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!