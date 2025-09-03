FCSB a lansat o ofertă de un milion de euro pentru fundașul croat Hrvoje Smolcic

FCSB continuă campania de întărire a defensivei și a făcut un pas important pentru a-și asigura serviciile unui fundaș central cu experiență internațională. Clubul roș-albastru a trimis o ofertă de un milion de euro pentru Hrvoje Smolcic, un jucător croat de 25 de ani, care evoluează la Eintracht Frankfurt și are deja meciuri în Bundesliga în palmares.

Hrvoje Smolcic, aproape de FCSB

Decizia vine în contextul în care Mihai Popescu (32 de ani) a intrat pe lista neagră a conducerii, iar Gigi Becali caută soluții pentru a întări centrul defensivei. Smolcic este cunoscut pentru consistența sa defensivă și pentru experiența acumulată la nivel european, iar transferul său ar reprezenta o achiziție importantă pentru FCSB, atât din punct de vedere tehnic, cât și strategic.

Sursele iAMsport.ro precizează că negocierile sunt în desfășurare, iar clubul român este pregătit să facă eforturi financiare pentru a-l convinge pe fundaș să se alăture echipei.

