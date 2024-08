FC Hermannstadt – FCSB 2-0. Contractul lui Marius Măldărășanu va fi prelungit

Claudiu Rotar, unul dintre acționarii clubului Hermannstadt, a anunțat intenția de a-i propune antrenorului Marius Măldărășanu prelungirea contractului, în urma victoriei obținute de sibieni împotriva FCSB, cu scorul de 2-0.

FC Hermannstadt – FCSB 2-0

Potrivit declarațiilor lui Rotar, Măldărășanu va primi o ofertă pentru o prelungire de încă doi ani, ca semn de încredere în munca depusă de antrenor.

„Încă nu am stabilit suma, dar azi vom discuta, așa cum v-am spus și mai devreme.

Mă bucur și pentru Măldărășanu, deoarece acum și el va putea lucra mult mai liniștit. După cum am mai declarat și în urmă cu câteva zile, rezultatele sunt cele care te țin la echipă, iar antrenorii știu acest lucru, indiferent de numele lor.

Vreau să vă anunț pe această cale că dorim să îi propunem lui Măldărășanu prelungirea contractului cu Hermannstadt pentru încă doi ani. El se află la noi de patru ani, iar noi îl respectăm și vrem să continuăm cu el.

Nu a fost nimic adevărat cu Adi Mutu. Nu am avut cu el niciun fel de negociere. Au fost doar zvonuri. După victoria asta cu FCSB sunt convins că vom merge pe drumul cel bun. Am mare încredere în Măldă și în băieții noștri. Meciul a avut de toate și vă spun că e cumplit când apuci să te bucuri, iar apoi te trezești că ți se anulează golul la VAR. Și noi, dar și ei am trecut prin această stare”, a declarat Claudiu Rotar, conform prosport.ro.

Reacțiile lui Charalambous după meciul pierdut

Duminică seară, campioana României, FCSB, a fost învinsă cu 2-0 de FC Hermannstadt, în etapa a șaptea din Superliga României.

După meci, antrenorul Elias Charalambous a declarat că echipa sa a riscat pe finalul partidei în încercarea de a egala, dar a lăsat spații pe teren pe care Hermannstadt le-a exploatat pentru a majora diferența în prelungiri.

Charalambous a subliniat că, în urma acestui eșec, echipa va adopta o nouă strategie începând de mâine, pentru a preveni astfel de probleme în viitor.

Nu sunt multe de spus. Orice aș spune acum nu schimbă nimic. Trebuie să avem reacție în campionat, că am început rău. Trebuie să arătăm ce am arătat până acum ca să se schimbe lucrurile din viitor. Când pierd sunt supărat. E normal să fii supărat atunci când pierzi, nu poți să fii fericit. Nu sunt aici să vorbesc despre asta (n.r. golul anulat). Poate când vorbesc spuneți că eu caut scuze. Voi ați văzut golul, voi puteți judeca.

