FC Botoșani, lider surpriză în Superliga! Moldovenii au învins UTA și scriu o poveste incredibilă

Echipa lui Leo Grozavu a câștigat cu 2-1 pe teren propriu și a urcat pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj superior.

Start fulminant și final perfect pentru moldoveni

FC Botoșani a reușit o victorie uriașă în fața celor de la UTA Arad, scor 2-1, în etapa a 12-a a Superligii, și a urcat pe prima poziție a clasamentului. Echipa lui Leo Grozavu continuă parcursul de excepție din acest sezon, fiind revelația campionatului, la doar câteva luni după ce s-a salvat de la retrogradare.

Partida a început perfect pentru gazde. În minutul 2, Alexandru Cîmpanu a fost faultat în careu de portarul Iliev, iar arbitrul a dictat penalty. Zoran Mitrov a transformat cu siguranță lovitura de la 11 metri, deschizând scorul în minutul 4.

Bucuria moldovenilor a durat doar câteva minute. În minutul 11, după un corner executat de Alin Roman, Valentin Costache a reluat cu capul și a restabilit egalitatea.

Două goluri anulate pentru arădeni și o lovitură decisivă semnată Mailat

UTA a avut două reușite anulate pentru offside în prima repriză, ambele semnate de Roman și Costache, iar reluările TV au confirmat deciziile corecte ale asistenților.

La reluare, oaspeții au ratat o ocazie imensă prin Laurențiu Vlăsceanu, blocat excelent de portarul Anestis. Replica botoșănenilor a venit imediat: Cîmpanu a scăpat singur cu Iliev și i-a pasat ideal lui Mitrov, însă tânărul atacant a trimis peste poartă.

Golul izbăvitor a venit în cele din urmă în minutul 73, când Sebastian Mailat, intrat pe parcurs, a șutat puternic de la peste 20 de metri. Mingea a lovit gazonul în fața lui Iliev, iar portarul arădean nu a mai putut interveni.

Botoșaniul a rezistat eroic în final, iar fluierul de final a declanșat bucuria suporterilor: echipa lor e liderul Superligii după 12 etape, depășind-o pe Rapid la golaveraj.

De la retrogradare la primul loc: un sezon de poveste pentru FC Botoșani

În urmă cu doar câteva luni, FC Botoșani se salva in-extremis de la retrogradare, dar în actualul sezon a devenit revelația campionatului. Cu un lot tânăr, omogen și disciplinat, formația lui Leo Grozavu a arătat un joc solid, cu viteză și atitudine.

Prin victoria cu UTA Arad, moldovenii acumulează același număr de puncte ca Rapid, dar rămân pe primul loc datorită golaverajului superior. Echipa va sta cel puțin o săptămână și jumătate în fotoliul de lider, o performanță remarcabilă pentru un club care anul trecut lupta pentru supraviețuire.

