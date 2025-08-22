FBI a percheziționat locuința lui John Bolton într-o anchetă privind securitatea națională

FBI a desfășurat o percheziție autorizată de instanță la locuința fostului consilier american pentru securitate națională John Bolton, în cadrul unei investigații referitoare la posibila divulgare de informații clasificate, potrivit unor surse apropiate situației. Ancheta vizează materialul din cartea sa publicată în 2020, în care ar fi dezvăluit detalii sensibile despre administrația Trump.

Locuința lui John Bolton, percheziționată

Agenții au fost observați la reședința lui Bolton din zona Washington, DC, purtând echipament vizibil FBI și transportând mai multe bagaje în interiorul casei. De asemenea, agenți au fost prezenți și la biroul fostului oficial. Până în acest moment, nu au fost raportate confiscări vizibile. Bolton a declarat că nu era conștient de activitatea FBI și că investighează situația, scrie CNN.

Această anchetă survine în contextul tensiunilor între Trump și John Bolton, care în trecut l-a criticat pe fostul președinte în cartea sa, acuzându-l că era prost informat în politica externă și obsedat de propria imagine media. Anterior, Departamentul de Justiție a investigat posibila divulgare ilegală de informații clasificate, însă ancheta a fost închisă în 2021 sub administrația Biden.

Percheziția publică a stârnit speculații privind posibile răzbunări politice, mai ales că agenții au fost vizibil marcați cu însemne FBI, spre deosebire de alte operațiuni recente de profil, precum percheziția de la Mar-a-Lago, unde prezența agenților a fost discretă. Oficialii de top ai FBI și membri ai administrației au postat pe rețele sociale mesaje criptice despre aplicarea legii și combaterea corupției publice, intensificând suspiciunile privind contextul politic al acțiunii.

Această dezvoltare readuce în atenție tensiunile între foștii oficiali ai administrației Trump și autoritățile federale, pe fondul unor investigații și dispute legate de divulgarea de informații clasificate și responsabilitatea pentru acestea.

