Farul – Petrolul 2-1 | Gică Hagi câștigă duelul cu Adrian Mutu și se îndepărtează de zona retrogradării

Farul Constanța a obținut o victorie importantă împotriva Petrolului Ploiești, scor 2-1, în etapa a 24-a din Superligă. Formația lui Gică Hagi s-a impus grație unui gol marcat pe final de meci și a urcat pe locul 11 în clasament, în timp ce Petrolul a ratat șansa de a intra în zona play-off-ului.

Farul revine pe final și obține toate cele trei puncte

Meciul a început sub semnul echilibrului, dar Petrolul a fost echipa care a avut prima mare ocazie a partidei. În minutul 9, Gicu Grozav a trimis cu capul în bară după un corner bine executat. Farul a suferit o pierdere importantă în minutul 19, când căpitanul Ionuț Larie a fost nevoit să iasă accidentat, fiind înlocuit de Mihai Bălașa.

Scorul a fost deschis de constănțeni în minutul 35, când Gabriel Iancu a transformat un penalty obținut de Grigoryan. Petrolul a reușit însă să egaleze înainte de pauză, în minutul 45, prin Tommi Jyry, care a reluat în plasă o centrare venită din corner.

Repriza secundă a fost una intensă, dar fără foarte multe ocazii clare de gol. Petrolul a încercat să controleze jocul, însă Farul a lovit decisiv în minutul 88, când Ionuț Cojocaru a șutat puternic din interiorul careului și l-a învins pe portarul Eșanu. Golul a adus victoria echipei lui Hagi, care s-a distanțat de zona retrogradării.

Clasament și perspective pentru ambele echipe

În urma acestui rezultat, Farul Constanța urcă pe locul 11, cu 28 de puncte, și își consolidează poziția în afara zonei retrogradării. De partea cealaltă, Petrolul rămâne pe locul 7, cu 35 de puncte, la egalitate cu Rapid, și ratează ocazia de a intra în zona play-off-ului.

Gică Hagi: „Obiectivul nostru rămâne locurile 7-8”

După meci, antrenorul Farului a recunoscut că echipa sa nu a avut forța necesară pentru a prinde play-off-ul în acest sezon:

„Anul ăsta nu am avut puterea să ajungem în play-off. E clar că după acest meci am avut discuții în club, am încercat să uităm tot ce a fost în spate și să ne concentrăm pe ceea ce urmează.

Obiectivele noastre sunt clare: Cupa României și locurile 7-8 în campionat. Pentru asta trebuie să luăm cât mai puține goluri și să marcăm cât mai multe”, a declarat Hagi, citat de Orange Sport.

Adrian Mutu: „Am ratat o șansă importantă”

Antrenorul Petrolului s-a declarat dezamăgit de rezultat și de faptul că echipa sa nu a profitat de ocazia de a urca în clasament:

„Ne așteptam la un meci dificil, știam că Farul va avea o dorință mare să câștige. Am avut șansa să trecem peste Rapid și să intrăm în play-off, dar am ratat-o.

Trebuie să rămânem concentrați și să luptăm în continuare. Campionatul este departe de a fi decis, iar fiecare punct va conta enorm pe final”, a spus Mutu, conform AS.ro.

Farul Constanța – Petrolul Ploiești 2-1

Marcatori:

⚽ G. Iancu (35′ – penalty), I. Cojocaru (88′) / ⚽ T. Jyry (45′)

