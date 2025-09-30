Oficialul a subliniat că Ministerul lucrează deja la o strategie pentru perioada de după expirarea plafonării, astfel încât prețul să nu crească brusc

Românii nu vor plăti mai mult la gaz în următoarele ierni, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a anunțat că toate schemele de sprijin pentru încălzire și termoficare vor fi păstrate, în timp ce prețul gazelor naturale va rămâne plafonat la nivelul actual, până la 31 martie 2026.

„Toate formele de ajutor aplicate și în anii trecuți, rămân în vigoare. Nu se schimbă nimic, în ceea ce privește sprijinul pentru termoficare, încălzirea cu lemne sau gaze. Prețul este plafonat, așadar nu vor exista creșteri ale facturilor pentru populație în această perioadă”, a declarat Bogdan Ivan la Digi24.

Oficialul a subliniat că Ministerul lucrează deja la o strategie pentru perioada de după expirarea plafonării, astfel încât prețul să nu crească brusc. „Ne dorim ca după 31 martie 2026, să nu vedem o explozie a tarifelor și să păstrăm un nivel apropiat de cel actual, de 120 de lei”, a precizat el.

Dacă la gaze consumatorii casnici sunt protejați, la energie electrică efectele liberalizării se fac simțite. După eliminarea schemei de sprijin la 1 iulie 2025, aproximativ patru milioane de români au resimțit dublarea facturilor lunare, de la 70–80 de lei la 150–160 de lei.

Chiar și așa, există semne de scădere pe piață: în prezent, patru furnizori oferă prețuri sub pragul plafonat anterior de 1,30 lei/kWh. Ministrul le recomandă consumatorilor să verifice comparatorul de tarife de pe site-ul ANRE și să își schimbe gratuit furnizorul, dacă găsesc oferte mai bune, de 1,10–1,25 lei/kWh.

Până acum, aproximativ 450.000 de persoane au optat pentru schimbarea furnizorului în 2025. „Există încă între 30.000 și 40.000 de oameni lunar care ar putea obține prețuri mai bune, dar nu fac acest pas. Concurența dintre furnizori contribuie la reducerea tarifelor, alături de măsurile guvernamentale”, a adăugat ministrul Energiei.

