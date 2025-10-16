Fără precedent! O selecționată a folosit trei portari într-un meci

Naționala U20 a Marocului a eliminat Franța la penalty-uri și s-a calificat în premieră în finala Campionatului Mondial din Chile.

Miercuri seară, selecționata Marocului a reușit o performanță istorică în fotbalul mondial, calificându-se pentru prima dată în finala Campionatului Mondial U20. Africanii au învins Franța după un meci dramatic, scor 1-1 în timpul regulamentar și 5-4 la loviturile de departajare. Duelul s-a disputat în Chile și a oferit o desfășurare de poveste, cu momente de tensiune și decizii curajoase ale selecționerului Mohamed Ouahbi.

Unul dintre cele mai neobișnuite momente ale partidei a fost faptul că Marocul a folosit trei portari pe parcursul confruntării. O situație extrem de rară în fotbalul de performanță, care s-a dovedit, totuși, inspirată.

Decizii riscante, recompensate cu eroism în poartă

Portarul titular Yanis Benchaouch, una dintre piesele-cheie ale echipei, s-a accidentat în minutul 64 și a fost înlocuit de Ibrahim Gomis. Acesta a rezistat până în minutul 120+5, când selecționerul Mohamed Ouahbi a luat o decizie tactică surprinzătoare: l-a scos de pe teren pentru a-l introduce pe Mesbahi, al treilea portar.

Strategia s-a dovedit câștigătoare. Mesbahi, introdus special pentru seria loviturilor de departajare, a devenit eroul meciului. El a apărat primul penalty executat de francezi, dându-le marocanilor un avantaj psihologic major. Ulterior, o altă lovitură a „cocoșilor galici” a lovit bara, completând seara perfectă a nord-africanilor.

Scorul a fost deschis în minutul 32, după o fază spectaculoasă și cu mult noroc. Marocanul Zabiri a executat un penalty care a lovit bara, apoi pe portarul francez Lisandru Olmeta, mingea ricoșând în poartă. FIFA a consemnat faza ca autogol al goalkeeperului francez. Franța a egalat în minutul 59 prin Michal, iar finalul a fost incendiar.

În ultimele minute ale timpului regulamentar, marocanii au avut ocazii uriașe de a câștiga, însă meciul s-a prelungit până la penalty-uri. La loteria loviturilor de departajare, pentru Maroc a ratat Hamony, în timp ce Franța a pierdut prin execuțiile nereușite ale lui Beyuku și N’Guessan.

Calificarea Marocului a fost întâmpinată cu entuziasm la nivel național, fiind considerată una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului juvenil african. Echipa antrenată de Mohamed Ouahbi și-a demonstrat din nou soliditatea și spiritul colectiv, calități care au definit ascensiunea fotbalului marocan în ultimii ani, după semifinala istorică de la Mondialul seniorilor din Qatar 2022.

Selecționata U20 a Marocului va disputa finala Campionatului Mondial cu Argentina, programată pe 20 octombrie, de la ora 02:00 (ora României). De cealaltă parte, Franța va juca finala mică împotriva Columbiei, pe 18 octombrie, de la ora 22:00 (ora României).

