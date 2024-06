Familia Regală a aflat cu tristețe vestea trecerii la Domnul a jurnalistului Mircea Carp. Sărbătorit anul trecut pentru împlinirea a o sută de ani, Mircea Carp a fost un exemplu de constanță și devotament, de onoare și de măsură, de rigoare profesională și de altruism, transmite romaniaregala.ro.



De aceea, plecarea sa dintre noi nu aduce doar tristețe și compasiune, ci este și un moment de omagiu și admirație pentru lunga și exemplara sa viață.

Mircea Carp a fost ofițer în Armata Regală Română, jurnalist și analist politic, precum și unul dintre liderii posturilor de radio românești de la Vocea Americii și Europa Liberă. În anul 2015, Regele Mihai l-a învestit cu Crucea Casei Regale a României.

A servit Coroana timp de o viață, iar serviciul său credincios și demn este cel mai bine creionat de propriile lui cuvinte: Astăzi, la vârsta înaintată de 100 de ani, mă consider mai supus ca oricând patriei mele și Coroanei.

Născut în același an cu Regina Ana a României, Mircea Carp a traversat aceleași epoci și timpuri pe care le-au trăit Regele Mihai și Regina Ana, dar, datorită darului longevității, a fost și un contemporan al nostru, rămânând una dintre cele mai profunde exemplificări ale patriotului român.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Exil de 44 de ani pe calea undelor

Mircea Carp a lucrat timp de 44 de ani pentru Vocea Americii si Europa libera, fiind cel mai longeviv comentator al posturilor de limba romana care emiteau din afara granitelor.Alungat de comunisti din armata romana si arestat pentru ca a incercat sa organizeze o miscare de rezistenta, s-a decis, in 1948, sa ia calea exilului. Desi condamnat la moarte in lipsa, a revenit in tara in plina era comunista dupa ce administratia lui Richard Nixon i-a promis protectie. Fiul sau, Mihai Carp, detine o functie importanta in cadrul NATO, fiind specialist in gestionarea crizelor internationale.

Nascut la Gherla, in urma cu 85 de ani, Mircea Carp spune ca originile sale nu trebuie cautate in Ardeal. “Eu sunt moldovean. Ma trag dintr-o veche familie boiereasca, a lui P.P. Carp”. Mircea si-a urmat tatal, fost comandat de cavalerie la Chisinau si apoi la Botosani. De aici pastreaza Mircea Carp cele mai vii amintiri ale copilariei: “Revad un oras patriarhal unde zapada cadea in noiembrie si disparea de-abia la sfarsitul lui martie”. Turul Romaniei a continuat pentru copilul care abia implinise sapte ani. A urmat clasele primare la Sibiu, apoi liceul militar, inceput la Iasi si terminat la “Manastirea Dealu”.

Ranit in razboi si decorat

La numai 20 de ani avea sa cunoasca grozaviile razboiului. In timp ce urma scoala Militara, a fost trimis intr-un stagiu de perfectionare in Germania. “In 1943, am fost obligat sa fac un fel de practica de 4-5 luni pe front, in linia intai. Am fost in Rusia, in sectorul central, la Smolensk. Am fost ranit si apoi decorat. Aveam numai la 20 ani.”. Dupa ce Romania a trecut de partea aliatilor, a participat la luptele pentru dezrobirea Ardealului de Nord. A fost din nou ranit si decorat. La 9 august 1946, Mircea Carp, un tanar sublocotenent care a ajuns cu arma in mana mult dincolo de granita de rasarit si care a marsaluit apoi in Ungaria, va fi dat afara din armata. si o data cu el, alti 9.000 de ofiteri.

A fost impins sa ia calea exilului, dupa ce a cunoscut bataile din arestul Ministerului de Interne si racoarea inchisorii Vacaresti. Astazi traieste la München.

