Joi, 30 octombrie 2025, la Catedrala Națională din București, Alteța Sa Regală Principele Radu a luat parte la sărbătorirea, pentru prima oară, a Zilei Clerului Militar, potrivit romaniaregala.ro.

Slujba de Te Deum a fost oficiată de Preasfinția Sa Episcopul Varlaam. La eveniment au fost prezenți Excelența Sa dl. Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru al Guvernului României, ministrul Apărării Naționale, dl general Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării, precum și peste 3,000 de participanți, militari ai Armatei României, reprezentând toate armele și toate județele țării, alături de membri de familie. Au luat parte la slujbă o sută de preoți militari din garnizoanele țării.

La sfârșitul slujbei, au adresat un cuvânt credincioșilor prezenți Preasfinția Sa Episcopul Varlaam și Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. După Te Deum, Principele Radu, împreună cu ministrul Apărării Naționale și șeful Statului Major al Apărării s-au închinat în Sfântul Altar.

Foto credit @romaniaregala.ro, 30 octombrie 2025, Catedrala Națională, Familia Regală a României

În această vară, Sfântul Sinod a decis ca Ziua Clerului Militar să fie sărbătorită anual, la data de 26 octombrie.

