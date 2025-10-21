Un concert organizat de Ambasada Marii Britanii cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României a avut loc, luni seară, la Biserica Anglicană, în prezența Custodelui Coroanei Române, Margareta, și a Principelui Radu.

Programul, susținut de soprana Andreea Novac și Adina Cocărgeanu (orgă și pian), a cuprins piese camerale de George Enescu, Henry Purcell și Georg Friedrich Händel.

În cuvântul său, ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a elogiat personalitatea ‘atât de importantă’ a Reginei Maria, nu doar pentru istoria României, ci și ca ‘legătură’ între Familiile Regale ale celor două țări.

Diplomatul britanic a amintit succesul expoziției dedicate Reginei Maria, organizată de Institutul Cultural Român la Londra.

‘Nu sunt sigur câți oameni știu că a fost o acuarelistă talentată și, pentru prima dată, recent, la Londra, lucrările ei au fost expuse publicului. Și am fost foarte încântat că Majestatea Sa Regele Charles a vizitat expoziția acum doar câteva săptămâni și a putut din nou să interacționeze cu comunitatea românească, care îi este atât de dragă’, a spus Portman.

El a anunțat că, în colaborare cu prietenii Ambasadei României la Londra și cu Institutul Cultural Român din Londra, se fac demersuri pentru prezentarea acestei expoziții în România.

Biserica Anglicană are o legătură mai puțin cunoscută cu istoria Reginei Maria

Giles Portman a subliniat că a dorit mult să organizeze un eveniment în clădirea Bisericii Anglicane, deoarece edificiul constituie, la rândul său, ‘o legătură mai puțin cunoscută cu istoria Reginei Maria și o legătură mai puțin cunoscută între cele două țări ale noastre’.

‘Și cred că este minunat că am putut sărbători în această clădire istorică încă un lucru care leagă atât de strâns România și Regatul Unit. (…) De asemenea, aruncați o privire la fotografiile Reginei Maria, inclusiv, cred, în acest colț din spatele Părintelui Nevsky, o fotografie în care ea părăsește chiar această clădire’, a menționat ambasadorul Marii Britanii.

Totodată, diplomatul britanic a amintit unul dintre proiectele pe care Regele Charles le-a sprijinit în trecut, ‘o carte frumoasă pentru a celebra flora Transilvaniei’.

‘Și îi datorăm lui Lady Henrietta Pearson faptul că acea carte a fost produsă. Se numește ‘Florilegium’ (‘Transylvania Florilegium’ n.r.). Sunt absolut încântat că Lady Henrietta Pearson a venit tocmai din Marea Britanie în această seară cu un exemplar al ‘Florilegiumului’ pentru ca să-l vedeți’, a spus diplomatul.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București, parlamentari, ziariști, un numeros public.

