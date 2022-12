Facts: Cine a inventat Crăciunul și de când se sărbătorește

Crăciunul..o sărbătoare pe care o așteptă cum toții an de an, care ne aduce în sânul familiilor, momentul când petrecem timp cu oamenii pe care nu i-am văzut un an întreg și când ne deschidem sufletele. Acum, când mai sunt doar câteva zile până la marea sărbătoare, haide să aflăm cine a inventat Crăciunul și de cât timp de sărbătorește.

Știm că sărbătoarea Crăciunului în sine este o sărbătoare creștină pentru a celebra nașterea lui Iisus Hristos, dar cum a devenit Crăciunul așa cum îl știm noi, cu toate ornamentele și tradițiile ? Haide să aflăm împreună.

Cine a inventat Crăciunul?

Crăciunul, așa cum îl știm, nu a început să fie sărbătorit în momentul în care s-a născut Iisus și nici nu este clar că acesta s-a născut pe 25 decembrie, notează metro.co.uk.

Prima dată când s-a sărbătorit Crăciunul a fost în timpul Imperiului Roman, în anul 336, în timpul împăratului roman Constantin. Din acest punct de vedere, romanii l-au inventat, deși nu există o persoană anume care să fie creditată ca fiind cea care a făcut acest lucru.

Există mai multe teorii cu privire la motivul pentru care a fost aleasă data de 25 decembrie, una dintre ele sugerând că a coincis cu solstițiul de iarnă și cu festivalurile păgâne romane antice Saturnalia (care îl onora pe zeul roman Saturn) și Dies Natalis Solis Invicti (festivalul care marca solstițiul).

De asemenea, se crede că ar fi putut fi aleasă deoarece este exact la nouă luni după 25 martie – data echinocțiului de primăvară – care a fost aleasă ca dată pentru crearea lui Adam de către Dumnezeu și, prin urmare, părea o dată potrivită pentru conceperea lui Hristos.

În ciuda faptului că romanii au marcat această dată, Crăciunul a fost o chestiune relativ minoră și nu a fost sărbătorit până în secolul al IX-lea.

Între timp, sărbătorile aveau tendința de a fi tumultoase, cu beții, lăcomie și alte forme de hedonism, iar sărbătoriții mergeau adesea din ușă în ușă amenințând cu vandalismul dacă nu primeau mâncare și băutură.

Legătura lui Charles Dickens cu Crăciunul

Charles Dickens are meritul său în toată această poveste. El ne-a oferit Crăciunul în forma sa mai modernă, datorită romanului său clasic „A Christmas Carol.”

Publicat în 1843, romanul a devenit instantaneu un best-seller și a schimbat viziunea oamenilor asupra Crăciunului, transformându-l într-o perioadă în care bunătatea și actele de caritate erau considerate tradiționale, punând totodată accentul pe faptul că sărbătoarea este un moment în care familiile trebuie să fie împreună.

