FACIAS cere urgentarea procesului și pedeapsa maximă pentru polițistul care l-a ucis pe studentul Andrei Șerban Ionescu

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Judecătoriei Brașov să grăbească judecarea dosarului în care polițistul Vlad Roșca este acuzat de uciderea studentului olimpic Andrei Șerban Ionescu, în accidentul de la Poiana Brașov, și să aplice pedeapsa maximă prevăzută de lege. FACIAS a subliniat gravitatea faptei, statutul de ofițer SAS al inculpatului și suspiciunile privind modul în care ancheta a fost gestionată în fazele inițiale.

Organizația susține că apartenența lui Roșca la structurile Ministerului Afacerilor Interne nu constituie o circumstanță atenuantă, ci, dimpotrivă, agravantă. Conform FACIAS, statutul de ofițer SAS implică responsabilitate sporită și obligația de a respecta legea, iar încălcarea flagrantă a normelor subminează încrederea cetățenilor în autoritatea statului.

La momentul accidentului, Vlad Roșca, ofițer activ în Serviciul Acțiuni Speciale Iași, a condus pe un sector de drum cu acces interzis, având o alcoolemie de 1,70 g/l la ora 21:50 și de 1,54 g/l la ora 22:50. Impactul a dus la decesul studentului Andrei Șerban Ionescu și la rănirea gravă a unei tinere. FACIAS atrage atenția că modul în care s-a produs accidentul reflectă un dispreț evident pentru viața umană și normele de siguranță rutieră.

Fundația a criticat și gestionarea dosarului în fazele inițiale ale anchetei, marcată de întârzieri și de o propunere tardivă de arestare, ceea ce a generat suspiciuni privind un posibil tratament preferențial pentru polițist.

În acest context, FACIAS solicită magistraților să elimine orice clemență nejustificată și să orienteze pedeapsa către maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea de ucidere din culpă, având în vedere consecințele tragice ale faptei și impactul asupra siguranței publice. Mesajul pe care fundația îl transmite este clar: uniforma de polițist nu oferă imunitate în fața legii.

Pentru a-și susține cererea, FACIAS a făcut referire la standardele europene: în Italia, de exemplu, pentru omor rutier cu alcoolemie peste 1,5 g/l, pedeapsa variază între 8 și 12 ani, putând ajunge până la 18 ani în cazuri deosebit de grave.

Judecătorii din Brașov urmează să decidă în perioada următoare dacă vor accelera procesul și dacă vor aplica pedeapsa maximă solicitată de FACIAS, într-un caz care a șocat întreaga comunitate.

