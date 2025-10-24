Deputatul acuză Guvernul de lipsă de responsabilitate și de blocarea deliberată a reformei, în timp ce românii suportă consecințele economice



Deputatul AUR Fabian Radu critică dur Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l de incompetență și de lipsă de responsabilitate în gestionarea reformei pensiilor speciale. Parlamentarul susține că eșecul reformei nu a fost rezultatul unei erori administrative, ci o decizie politică intenționată prin care Executivul a evitat să urmeze procedura legală și să solicite avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Reforma pensiilor speciale putea să treacă fără nicio problemă dacă se dorea acest lucru. Trebuia să fie respectată procedura legală și să se ceară avizul CSM-ului. Bineînțeles că nu au știut cei de la guvernare că este nevoie și de această etapă să fie parcursă. Nu ne așteptam la minuni și nu credeam că va trece. Însă am avut două luni de zile instanțele blocate, în timp ce nici prim-ministrul Bolojan și nici ministrul Justiției nu au intervenit să medieze acest conflict care a afectat în mod direct românii care aveau termene pe rol și care așteptau o soluție din partea instanțelor”, a declarat Fabian Radu.

Deputatul a adăugat că urmează să se vadă, după publicarea motivării Curții Constituționale, dacă problema reformei a fost una de procedură sau una de fond. El a amintit că premierul Bolojan declarase anterior că își va pierde legitimitatea dacă reforma nu va trece, dar că nu și-a asumat niciun gest de răspundere politică după eșecul acesteia.

„Dar cine mai crede, ce român mai crede în reformele promise de Bolojan? Am văzut foarte bine că sub această denumire frumoasă se ascund doar noi și noi taxe, creșteri de TVA, o povară pe care o suportă tot românii de fiecare dată. Și, în ciuda tuturor măsurilor de austeritate, am văzut cum deficitul bugetar rămâne la un nivel ridicat și ne așteptăm să ajungă la 9% din PIB”, a mai spus deputatul AUR.

Fabian Radu a acuzat coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, UDMR și USR că nu reprezintă o alternativă reală, ci o continuare a vechilor practici politice. „Tot ceea ce au început Ciolacu și Ciucă pe vremea când erau la conducerea partidelor continuă cei de astăzi. Nimic nou, nicio schimbare. Nu au cum să ne salveze din datorii cei care ne-au băgat în datorii, și sub nicio formă salvarea nu va veni prin astfel de măsuri de austeritate impuse românilor sau prin împrumuturile exagerate pe care noi, copiii și copiii copiilor noștri le vom plăti”, a încheiat deputatul.