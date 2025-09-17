Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat la 25 septembrie, așa cum fusese anunțat anterior, a informat miercuri Procuratura Generală a Republicii Moldova, citând o decizie în acest sens adoptată în cursul aceleiași zile de Ministerul Justiției al Greciei, care nu a indicat motivele suspendării, transmite Moldpres, potrivit Reuters.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a informat într-un comunicat de presă că a fost notificată despre decizia autorităților elene prin canalele Interpol.

De asemenea, Procuratura Generală a amintit că, din momentul reținerii la 22 iulie 2025 a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Republicii Elene, instituția a întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile, pentru aducerea acestuia în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracțiunile comise.

Autoritățile elene au examinat solicitările și, luând în considerație toate circumstanțele cauzelor, au admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe toate cererile de extrădare înaintate de Republica Moldova, notează Moldpres.

Oligarhul fugar urma să fie predat zilele acestea autorităților din R. Moldova.

Premierul Dorin Recean a avut o primă reacție, afirmând că autoritățile vor investiga ‘cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea’.

‘Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit’, a declarat Dorin Recean.

