Exporturile Chinei către Statele Unite au înregistrat în august o scădere abruptă de 33%, în timp ce importurile de bunuri americane s-au diminuat cu 16% față de anul trecut, arată datele oficiale, citate de CNBC. Această contracție vine pe fondul măsurilor stricte impuse de administrația președintelui Donald Trump, privind reexporturile și al dispariției efectului livrărilor în avans.

La nivel agregat, exporturile Chinei au avansat cu 4,4% exprimate în dolari, sub așteptările de 5% și în ritm mai lent decât în lunile precedente. Evoluția modestă este influențată și de baza ridicată de comparație din 2023, când vânzările externe atinseseră cel mai rapid ritm de creștere din ultimul an și jumătate.

Economiștii avertizează că presiunile asupra exporturilor vor continua. „Pe măsură ce dispar efectele unui armistițiu temporar și Washingtonul înăsprește controalele asupra reexporturilor, exporturile Chinei vor rămâne sub presiune”, a declarat Zichun Huang, analist la Capital Economics.

Pe primele opt luni ale anului, exporturile către SUA au scăzut cu 15,5%. Totuși, Beijingul a reușit să își diversifice piețele: livrările către Uniunea Europeană au urcat cu 7,7%, către ASEAN cu 14,6%, către Africa cu 24,6%, iar către America Latină cu aproape 6%. Chiar și așa, Statele Unite rămân cel mai important partener comercial unic al Chinei, cu importuri de 283 de miliarde de dolari până în august, față de 541 de miliarde către blocul comunitar.

Pe fondul tensiunilor comerciale, Trump a amenințat recent cu tarife de 200% pentru produsele chinezești, dacă Beijingul nu își respectă angajamentele privind exporturile de magneți din pământuri rare. În pofida acestor presiuni, China a majorat în august exporturile de pământuri rare cu 22,6%.

Însă problemele interne persistă: piața imobiliară este în continuare în criză, iar încrederea consumatorilor rămâne scăzută. În acest context, analiștii se așteaptă ca Banca Populară a Chinei să reducă dobânda de politică monetară cu 10–20 de puncte de bază săptămâna viitoare, pentru a stimula economia. Goldman Sachs anticipează menținerea presiunilor deflaționiste, cu un indice al prețurilor producției în scădere de 2,9% în august și cu un indice al prețurilor de consum ușor negativ, la –0,2%.

