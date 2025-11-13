Explozivă pe teren, sinceră în afara lui! Sabalenka explică izbucnirile fără rețineri

Aryna Sabalenka a vorbit deschis despre reacțiile nervoase pe care le are uneori în timpul meciurilor.

Aryna Sabalenka, liderul mondial WTA, a vorbit sincer despre momentele tensionate trăite alături de echipa sa, în special după episodul de la Turneul Campioanelor, când antrenorul Anton Dubrov a părăsit arena în timpul duelului cu Jessica Pegula. Deși sezonul s-a încheiat cu o înfrângere categorică în fața Elenei Rybakina, în finala de la Riyadh, bielorusa rămâne cu satisfacțiile unui an excelent: trei finale de Grand Slam, un titlu la US Open și locul 1 mondial pentru al doilea an consecutiv.

În timpul meciului cu Pegula, Sabalenka a avut mai multe izbucniri nervoase la adresa lojei sale, episod care a atras numeroase reacții. Ulterior, jucătoarea a admis că a greșit, însă a explicat că acea descărcare emoțională a ajutat-o să se reașeze mental și să câștige partida. Sportiva insistă că, deși pare impulsivă pe teren, aceste reacții sunt strict rezultatul presiunii competiției.

Sabalenka își explică relația cu echipa

Într-un interviu acordat lui Oleksandr Sokolovskyi, Aryna a explicat modul în care ea și echipa gestionează astfel de momente. Sportiva susține că oamenii din staff o cunosc extrem de bine, încă din copilărie, și înțeleg perfect contextul în care se manifestă impulsivitatea ei.

„Am o echipă cu adevărat grozavă și mă cunosc din copilărie, îmi cunosc toate ciudățeniile emoționale. S-ar putea să-mi pierd cumpătul în timpul antrenamentului, dar ei pur și simplu nu o iau în serios, înțeleg că uneori nu poți gândi sau raționa din cauza oboselii, așa că pot face asta. Dar, sincer, ca să mă enervezi în afara terenului, ei bine, trebuie să te străduiești foarte mult. Și în timpul antrenamentului, în mare parte doar ascult. Ei doar îmi vorbesc, iar eu tac. Procesul este continuu și lucrez la el. E greu să mă enervezi în afara terenului. Dar toate aceste emoții ies la iveală pe teren, în meciuri. Nici măcar nu a fost necesar să discutăm despre ele, dar s-a convenit, cam așa ceva, să nu ia personal ce le spun. Înțeleg că trebuie să lase totul baltă. Cred că dacă păstrez totul înăbușit – furia, nemulțumirea față de mine, față de întreaga situație – lucrurile se înrăutățesc și mai tare și mă pierd complet, fără cale de întoarcere. Așa că îmi este mai ușor să las totul baltă în anumite momente și, cel mai probabil, se mă voi întoarce să bântui echipa, după cum știm cu toții (zâmbește). Și asta e tot, așa mă resetez și după ce totul a fost eliberat și sunt gata să lucrez din nou.”

Sportiva subliniază că niciodată nu a existat vreo convenție oficială prin care echipa să fie rugată să îi treacă peste ieșirile nervoase. Totul vine natural, în baza unei relații construite de-a lungul anilor, iar colegii ei sunt obișnuiți cu modul ei de a gestiona tensiunea.

Sabalenka insistă că, în afara terenului, este o persoană calmă și greu de enervat, însă în competiție emoțiile ies la suprafață. Ea crede că, dacă și-ar reprima reacțiile, presiunea ar deveni insuportabilă și ar risca să se piardă complet în momente cheie ale meciurilor.

După finalul sezonului, jucătoarea se află în vacanță în Maldive, însă pauza va fi scurtă. În maximum două săptămâni se va întoarce la antrenamente pentru a începe pregătirea turneelor din Australia. Obiectivul ei principal este recucerirea titlului la Australian Open, pierdut în acest an în fața lui Madison Keys.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!