Sâmbătă, 1 noiembrie, în jurul orei 12:00, o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament de la parterul unui bloc de pe strada Cerna din Timișoara.

Explozia a provocat flăcări și fum dens, determinând evacuarea rapidă a locatarilor.

Un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II pe 30-40% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital.

„Acesta a fost preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiș.

Evacuarea și securizarea zonei

Peste 60 de persoane s-au autoevacuat în siguranță din bloc, în timp ce pompierii ISU Timiș au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

Incendiul s-a produs în urma exploziei dintr-o încăpere a apartamentului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a exploziei și pentru a evalua eventualele pagube materiale.

