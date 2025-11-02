Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, nu a fost urmată de incendiu, însă a produs pagube materiale

O explozie produsă duminică dimineață într-un apartament din municipiul Râmnicu Sărat a provocat panică printre locatarii unui bloc de pe strada Aleea Aninului. Deflagrația, cauzată cel mai probabil de o acumulare de gaze, nu a fost urmată de incendiu, însă a produs pagube materiale.

Incidentul a avut loc în jurul orei 06:52, moment în care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a trimis la fața locului două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Până la sosirea pompierilor, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din imobil.

„În urma deflagrației nu s-au înregistrat victime, fiind afectată doar ușa apartamentului în care s-a produs explozia”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

La fața locului au intervenit și echipe ale distribuitorului de gaze, care au sistat alimentarea pentru a preveni un nou incident, precum și polițiști care au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte ale exploziei.

Potrivit autorităților, structura blocului nu a fost afectată, iar locatarii se vor putea întoarce în apartamente după finalizarea verificărilor tehnice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube