Explozie devastatoare la o fabrică de explozibil militar din Tennessee: mai multe persoane au murit, altele sunt date dispărute

O explozie puternică produsă vineri la o fabrică de explozibili militari din statul american Tennessee s-a soldat cu mai multe victime și persoane date dispărute, potrivit autorităților locale.

Tragedie în Tennessee

Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a confirmat într-o conferință de presă că „există persoane decedate”, fără a oferi deocamdată un bilanț exact. „Putem confirma că avem mai mulți morți, dar investigațiile sunt încă în desfășurare”, a declarat oficialul.

Explozia s-a produs la compania Accurate Energetic Systems, LLC, situată la aproximativ o oră sud-vest de Nashville, la granița dintre comitatele Hickman și Humphreys. Fabrica este specializată în producția de explozibili de uz militar pentru Departamentul Apărării al SUA și industria americană de apărare.

Echipele de intervenție din mai multe comitate au fost mobilizate la fața locului, însă operațiunile sunt îngreunate de riscul unor exploziei secundare. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță și au cerut populației să evite zona.

Locuitorii din apropierea fabricii au declarat că au simțit unda de șoc puternică a deflagrației. „Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine. Trăiesc foarte aproape de fabrică și mi-am dat seama imediat ce s-a întâmplat”, a spus Gentry Stover, un localnic intervievat de Associated Press.

Deocamdată nu se cunosc cauzele exploziei, iar autoritățile colaborează cu specialiști federali pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Șeriful comitatului Hickman a transmis public un apel la calm și a cerut cetățenilor să nu se apropie de zonă până când incendiul și posibilele pericole nu vor fi complet eliminate.

