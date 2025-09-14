Cele mai multe poziții disponibile vizează două categorii: candidați aflați la început de carieră și muncitori calificați

Aproape 30.000 de oferte de angajare au apărut în ultima lună pe platformele eJobs.ro și iajob.ro, potrivit datelor publicate de compania care le administrează, citate de termene.ro. Doar în primele zile din septembrie au fost listate circa 7.500 de posturi, semn al intensificării recrutărilor după perioada de vară.

Cele mai multe poziții disponibile vizează două categorii: candidați aflați la început de carieră și muncitori calificați. Împreună, aceste segmente concentrează peste 60% din totalul anunțurilor active. În retail, call-center/BPO, servicii, industria alimentară, construcții, transport și turism se regăsește cea mai mare nevoie de personal.

„Companiile se confruntă cu o fluctuație ridicată a angajaților entry level, ceea ce le obligă să recruteze constant. În paralel, numărul muncitorilor calificați este în scădere, iar această categorie devine din ce în ce mai greu de acoperit”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Tendința se vede și în numărul de aplicări: tinerii cu puțină experiență profesională conduc topul candidaților activi, urmați de absolvenți și de muncitorii calificați, care, interesant, depășesc ca volum de aplicări atât studenții, cât și muncitorii necalificați.

Deși segmentul entry level continuă să atragă mii de anunțuri, angajatorii nu mai asociază în mod automat această etichetă cu lipsa completă de experiență. În căutările lor, firmele preferă candidați care au deja un minim background profesional, suficient pentru a reduce perioada de acomodare și a aduce stabilitate.

Un alt fenomen vizibil este creșterea transparenței salariale. Din cele 7.000 de anunțuri publicate în ultima lună, aproape 60% au inclus explicit nivelul de remunerație. Astfel, mediile salariale pornesc de la circa 3.500 lei pentru entry level și pot urca până la 8.000–9.000 lei pentru meserii calificate, precum electricieni sau instalatori cu experiență solidă.

Presiunea pe segmentele de bază și deficitul de personal calificat obligă angajatorii să fie mai competitivi și mai transparenți, în încercarea de a atrage și fideliza candidații potriviți.

