Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri după-amiază că 32 de persoane afectate de explozia din Rahova sunt în drum spre hotelurile puse la dispoziție de Primăria Capitalei.

„Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. În aceste momente, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral toate costurile”, a transmis Bujduveanu.

Edilul a precizat că nouă unități de cazare au fost deja identificate pentru relocarea sinistraților și că municipalitatea continuă să extindă lista, astfel încât toți cei afectați să beneficieze de locuință temporară, hrană și asistență medicală.

„Continuăm să extindem lista, astfel încât nimeni să nu fie lăsat fără adăpost şi sprijin. (…) Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile – de locuire temporară, hrană şi sprijin medical – vor fi acoperite până la lăsarea serii”, a adăugat primarul interimar.

Pentru sprijin imediat, autoritățile au pus la dispoziție numărul 021.9524, la care echipele Primăriei oferă îndrumare și ajutor de urgență.

Arafat: „Echipajele de pompieri au fost prezente joi la apelurile locatarilor”

În contextul exploziei devastatoare din Sectorul 5, secretarul de stat Raed Arafat a clarificat vineri că, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public, pompierii au răspuns apelurilor locatarilor încă de joi și s-au asigurat că alimentarea cu gaz a fost întreruptă.

„Din ce ştim, astăzi dimineaţa a mai fost un apel, dar înainte să sosească echipajele s-a produs explozia”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a precizat că există suspiciuni privind o posibilă manipulare neautorizată a instalației de gaz, care urmează să fie verificate de autoritățile competente.

Trei victime decedate, între care o femeie însărcinată

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai anunțat că numărul răniților a ajuns la 14, iar trei persoane au murit în urma deflagrației.

„Şi aici putem să spunem că a fost, din păcate, găsită şi a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informaţii pe care le avem, era gravidă”, a spus Arafat.

Oficialul a precizat că operațiunile de căutare-salvare au continuat și după stabilirea perimetrului de risc, în ciuda pericolului ridicat de prăbușire.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.