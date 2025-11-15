Deși România ar urma să primească până la finalul anului viitor aproximativ 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – sumă similară celei deja încasate – specialiștii semnalează o problemă gravă: pierderile anuale din frauda de TVA sunt mai mari decât fondurile europene atrase.

Un fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor avertizează pentru Termene.ro că, dacă România ar fi redus GAP-ul de TVA la nivelul unor state precum Bulgaria sau Ungaria, bugetul ar fi putut câștiga aproximativ 49 de miliarde de euro în cei șapte ani ai programului. O sumă ce depășește cu mult finanțarea totală obținută prin PNRR.

Revizuirea PNRR a fost aprobată joi, în cadrul reuniunii ECOFIN de la Bruxelles.

Noua versiune a planului are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro — 13,57 miliarde granturi nerambursabile și 7,84 miliarde împrumuturi — împărțite în șase cereri de plată, dintre care trei au fost deja trimise.

Experții: „România pierde nouă miliarde de euro pe an din GAP-ul de TVA”

Gabriel Biriș, avocat și specialist în fiscalitate, atrage atenția asupra dimensiunii reale a pierderilor. Potrivit acestuia, diferența dintre TVA-ul ce ar trebui colectat și cel efectiv încasat ajunge la circa 9 miliarde de euro anual.

„Au fost 30 miliarde de euro, s-a scăzut la 28 miliarde de euro, ultima ajustare a fost pe la 21 miliarde de euro și ceva pe 7 ani. Noi pierdem nouă miliarde de euro pe an din GAP – ul de TVA, dacă am colecta pe medie precum bulgarii sau ungurii am avea în plus 7 miliarde de euro pe an la buget. Pe durata în care ne chinuim să luăm 20 miliarde de euro de la Bruxelles, din care o parte sunt bani împrumutați, noi am pierdut 49 miliarde de euro din frauda de TVA”, a declarat pentru Termene.ro Gabriel Biriș.

România rămâne între statele UE cu cel mai ridicat decalaj de colectare, având un GAP de 36%, în timp ce media Uniunii este de doar 5,4%.

Jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA, înlocuit de Comisia Europeană

La finalul lunii octombrie, ministrul Alexandru Nazare anunța că România a obținut acordul Comisiei Europene pentru a modifica jalonul din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA. În lipsa înlocuirii, țara ar fi riscat să piardă până la un miliard de euro din granturi în 2026.

Noul jalon se va concentra pe măsuri structurale, legislative și administrative pentru întărirea capacității ANAF, precum și pe îmbunătățirea instrumentelor de colectare și administrare fiscală.

Deși România a înregistrat unele progrese în digitalizarea sistemului fiscal, autoritățile recunosc că impactul asupra reducerii GAP-ului în perioada 2021–2024 a fost insuficient pentru atingerea obiectivelor inițiale din PNRR.

