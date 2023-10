EXCLUSIV RL: Consiliul JAI va reanaliza îndeplinirea condițiilor Schengen de către România

Consiliul JAI, cel în care se poate vota extinderea Spațiului Schengen, va analiza din nou, în cea mai apropiată reuniune, îndeplinirea condițiilor Schengen de către România.

Acest subiect este menționat în programul preliminar al reuniunii JAI din perioada 19 – 20 octombrie 2023, din Luxemburg. Aceea este prima dintre cele două reuniuni JAI care se mai desfășoară în anul 2023. Cea de-a doua reuniune JAI, ultima din anul 2023, va avea loc la Bruxelles în luna decembrie.

Pentru reuniunea JAI din octombrie 2023, în ziua de 19 octombrie, programul preliminar menționează: “Privire de ansamblu asupra Spațiului Schengen. Barometrul Schengen. Combaterea criminalității transfrontalieră, în special a traficului de migranți. Implementarea interoperabilității. Aplicarea completă a acordului Schengen de către România” (“Full application of the Schengen acquis in Romania”).

Nu este deocamdată clar dacă această discuție, despre aplicarea completă a acquis-ului Schengen, va duce și la un nou vot cu privire la primirea României în Schengen. Este însă de menționat că, după un document intitulat “Full application of the Schengen acquis in Croatia”, document elaborat în noiembrie 2022, Croația a fost primită în Spațiul Schengen, în decembrie 2022. În cazul României, un eventual nou vot pentru primirea în Schengen s-ar putea organiza fie ca punct suplimentar pe ordinea de zi din octombrie 2023, fie, cel mai probabil, în reuniunea JAI din decembrie 2023. Pentru reuniunea din 4 -5 decembrie 2023, încă nu a fost anunțat programul preliminar.

Programul reuniunii din octombrie 2023 nu face niciun fel de referire la Bulgaria. Acest lucru ar putea însemna că România și Bulgaria au fost “decuplate” în ceea ce privește analizarea oportunității de a intra în Schengen. Altfel spus, este posibil ca România să intre în Schengen în anul 2023, iar Bulgaria să nu intre.

România va fi reprezentată la Consiliul JAI din octombrie 2023 de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. În august 2023, ministrul Predoiu avusese o discuție, la Viena, cu ministrul federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner. După acea întâlnire, ministrul Predoiu a declarat că “într-o zi, o să ajungem şi la rezultate”, adică va veni un moment când România va fi primită în Spațiul Schengen.

