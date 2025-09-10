În urma perchezițiilor, două persoane au fost depistate și conduse la audieri, una dintre ele în calitate de martor

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au deschis un dosar de evaziune fiscală care vizează un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, scrie Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că, în perioada 2024 și până în prezent, reprezentanții companiei ar fi reținut, dar nu ar fi virat către stat, impozite și contribuții cu reținere la sursă, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 12 milioane de lei.

Compania deține mai multe aeronave și are peste 170 de angajați, piloți, însoțitori de bord și personal tehnic. Nivelul ridicat al drepturilor salariale din domeniu ar fi amplificat valoarea prejudiciului, susțin polițiștii.

În urma perchezițiilor, două persoane au fost depistate și conduse la audieri, una dintre ele în calitate de martor. Totodată, sunt în desfășurare proceduri pentru identificarea și aducerea unei persoane bănuite de implicare directă în acest caz.

