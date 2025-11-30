Incidentul vine la doar câteva zile după ce și studioul BFMTV a trecut printr-o situație similară

Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, ca urmare a unei amenințări cu bombă. Televiziunea publică franceză a confirmat incidentul într-un mesaj publicat de franceinfo, citat de Le Parisien. Polițiștii și o echipă specializată cu câini au fost mobilizați pentru verificări.

La ora 17:37, canalul de știri franceinfo a fost nevoit să oprească emisia în direct, în timp ce prezenta știri despre situația politică din Ucraina. În studio s-a auzit o sirenă, iar prezentatorul Jean-Christophe Galeazzi a anunțat întreruperea programului, cerând evacuarea. Canalul a fost obligat să înlocuiască transmisiunea în direct cu o redifuzare a unei emisiuni difuzate anterior în cursul zilei, urmată de un program cultural.

Verificările poliției au durat mai multe ore, iar France 2 a luat în calcul posibilitatea modificării programului de seară, inclusiv a jurnalului de la ora 20:00, din cauza accesului limitat în clădire.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce și studioul BFMTV a trecut printr-o situație similară. Atunci, emisia a fost oprită mai bine de două ore, fiind reluată numai după ce autoritățile au dat undă verde.

